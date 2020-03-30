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Son dakika: duyurdu: " başvurularını otomatik olarak yapacağız"

Son dakika haberleri.... başvuruları nasıl yapılacak? “7 Haziran 2020'de LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız.” ifadelerini kullandı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Selçuk, "Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" dedi.

  • Güncel
  • 30.03.2020 13:14
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 13:46
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LGS başvuruları nasıl yapılacak?

, 7 Haziran'da uygulanacak Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınavın başvurularının otomatik yapılacağını açıkladı.

"HER ŞEY PLANLANIYOR"
Bakan Selçuk, Twitter'dan LGS kapsamındaki merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor." ifadelerine yer verdi.

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