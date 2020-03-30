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Son dakika: 'ta ve 'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 2'si tutuklandı

Son dakika haberine göre 'ta terör örgütü ve /'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı, 10'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

  • Güncel
  • 30.03.2020 13:58
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 13:58
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Şırnak'ta terör opersayonu! Tutuklamalar var

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü ve /'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı, 10'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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