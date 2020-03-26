Bugünkü
Takvim

Son dakika: Başkan Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak

Son dakika haberi... Başkan , video konferans yöntemiyle yapılacak 'G20 'ne katılacak. Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüşecek. Zirveye Birleşmiş Milletler, ve 'nden temsilciler de katılacak.

  • Güncel
  • 26.03.2020 13:52
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.03.2020 14:33
ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan kritik temas

, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin yapılacak 'G20 'ne Huber Köşkü'nden katılacak.

KÜRESEL KORONAVİRÜS MÜCADELESİ
Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüşecek. Zirveye Birleşmiş Milletler, ve 'nden temsilciler de katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek. G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri