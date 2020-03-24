Birleşmiş Milletler ( BM ) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G-20 ülkelerinin liderlerine gönderdiği özel bir mektupla koronavirüs salgınına karşı etkin ve ortak bir mücadele yürütme çağrısında bulundu.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G-20 ülkelerinin liderlerine özel bir mektup göndererek koronavirüs salgınına karşı etkin ve ortak bir mücadele yürütme çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından duyurulan mektuba ilişkin olarak yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.

KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Genel Sekreter Dujarric, BM Genel Sekreteri Guterres için, "Savaş zamanı planı çağrısında bulunarak G-20 liderlerini Covid-19'un dünyadaki ve özellikle de en savunmasız insanlar açısından getirdiği çeşitli tehditleri ele almak için güçlü bir müdahale paketi ile ileriye doğru adım atmaya çağırdı" dedi.





Dujarric,fadelerini kullandı.

G-20 ÜLKELERİ?

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20'ye üye ülkeler arasında Türkiye de yer almaktadır.

G20, 19 bağımsız ülke ve Avrupa Birliği Komisyonu olmak üzere toplam 20 temsilciden oluşmaktadır.

- Türkiye

- Almanya

- ABD

- Arjantin

- Avrupa Birliği Komisyonu

- Avustralya

- Brezilya

- Britanya

- Çin

- Endonezya

- Fransa

- Güney Afrika

- Güney Kore

- Hindistan

- İtalya

- Japonya

- Kanada

- Meksika

- Rusya

- Suudi Arabistan

