Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Bakan Fahrettin Koca 'nın başkanlığında dün yapıldı.



Zirve sonrası konuşan Koca, "32 bin personel dahil ediyoruz. 3 aylık süreçte çalışan sağlık personelimizin yüzde yüz oranında ödeme yapacağız. Bu konuda Cumhurbaşkanız Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür ediyoruz" dedi. Koca şöyle devam etti: Çin'den tedavide olumlu sonuç veren bir ilaç getirdik. Bu ilaç yoğun bakımdaki hastalara verildi. Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi. Perşembe günü 300 bin kit daha geliyor. Yerli solunum cihazının üretimine başlıyoruz. Maske için 20 firma ile anlaşma yaptık. 6 üniversite ile birlikte aşı geliştireceğiz. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek isterim.



CAN KAYBIMIZ 37'YE ÇIKTI

Bakan Koca, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" dedi. Böylece virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.







GÜNDE 15 BİN TEST

Bakan Fahrettin Koca, "Şu dönemde test sayısı fazla olacak. Baştan düşük olan, şimdi 3 binlere çıktığımız, önümüzdeki dönemde 10-15 bine çıkacağız" dedi.







Bakan Koca, "Sağlık personelimizin içinde Coronavirüs'e yakalananlar var" dedi.







BAKAN BERAT ALBAYRAK: NE YAPSAK AZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını bildirdi. Albayrak, "Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az" dedi.