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Türkiye'de virüs vaka sayısı kaç oldu? ? İşte son durum

Türkiye'de virüs vaka sayısı kaç oldu? Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki vaka sayısıyla ilgili son durumu milyonlarca vatandaşla paylaştı. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından gündemde yer alan sorulardan birisi de Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç oldu sorusu oldu. Peki, ? İşte son durum

  • Güncel
  • 21.03.2020 23:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 23.03.2020 23:57
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Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç oldu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve son olarak Türkiye'de görülen koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili son gelişmeleri vatandaşlarla paylaştı. Bu kapsamda şimdi gözler Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç oldu sorusunun yanıtına çevrildi. Koronavirüs nedeniyle kaç kişi öldü? İşte son gelişmeler ve detaylar

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son 24 saatte 2.953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277'si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947'ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12'sini KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor." ifadelerini kullandı.

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