Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca, Çin'den özel ilaç getirildiğini duyurdu. Koca ayrıca iyileşen hastaların da olduğunu ve önümüzdeki süreçte açıklanacağını belirtti.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Hızlı tarama kitini devreye sokmuştuk. Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi. Perşembe günü 300 bin hızlı tarama kiti gelmiş olacak. Aşı geliştirme çalışmalarına destek veriyoruz.



Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı.



İYİLEŞEN VAKALARIMIZ VAR

Şu süreçte iyileşen vakalarımız var. 14 günlük zaman dilimi geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı açıklamış olacağız. Bu dönemde özellikle bu sabah itibariyle Çin'de kullanılmış olan özel bir ilaçtan sonuç aldıkları iddiası olan özellikle yoğun bakım hastalarında kullanılmasının bilgilerinin olduğunu bildiğimiz ilaçla ilgili de bu sabah yeterli miktarda Çin'den getirmiş olduk. Şu dönemde Çin'den getirebilir olduk.



MASKE STOĞU YAPAN FİRMALAR

Konu açılmışken belirtmek istiyorum. Küçük çıkarlar uğruna suistimal eden bazı malzeme üreticilerine gerekli katı yaptırımlar uygulanmıştır. İhracatları durdurulmuştur. Türkiye'de üretilen maskeler, Türkiye'nin ihtiyacı varken yurt dışına satılmayacaktır. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üreticilerin ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Yoğun bir şekilde depoladıkları görüldü.

Biz özellikle bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Ve bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak, hepsiyle günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de ortaya çıkarıp sözleşme yapmaya başladık. Şu ana kadar 20 firmayla anlaşma yapıldı. Farklı davranmak isteyenlerin de el koyma dahil bir takım tedbirlerin devrede olacağını söylemek istiyorum. Sayın İçişleri Bakanımızın yaklaşımı nedeniyle teşekkür ediyorum.



30 KİŞİNİN YAŞ ARALIĞI

91 yaşa kadar var, 60'ın altında iki hasta var yani 50-60 arası, onun dışındaki bütün hastalar 61'in üzerinde.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB ile çarşamba günü bilim kurulumuza katılmak üzere bugün konuştuk. Bilim Kurulunda çarşamba günü eğitim konusunu ele almış olacağız.

Solunum cihazıyla ilgili bir Start up firmasının geliştirdiği ve bu süreçte üretimini bakanlık olarak da bildiğimiz bu cihazın corona virüs sonrası solunum sıkıntısı yaşayan hastalara daha da kullanılabilirini sağlamak üzere yoğun bakım hocalarımızın da değerlendirdiği bakanlık olarak ne kadar alacağımızı destek sağladık. İlgili firma 2'ye çıktı.

Nisan sonu itibariyle 2 bin testin toplam 5 bin olmak üzere sözleşme yaptık. Bunun sayısını ilave olan bir firma daha oldu. Üçüncü firma ile görüşmeler yapılıyor. Bunu kim üretebilecekse üretmek istiyoruz.

Sağlık personeli içinde pozitif olan vakalarımız var.

Bugünkü vaka sayısını açıklayacağız. Gün sonu çalışmalar bitmiş oluyor, gün sonu toplanan vakaları bu sabah da verilebilir ama akşam olabildiğince geç bir vakitte olmamasına dikkat edip vakaları vermek istiyoruz.

Tablo halinde daha şeffaf bir biçimde göstermiş olacağız.

Biz kimlere test yapılabiliri konuştuk. Biz şu anda baştan düşük olan şimdi 3 binlere çıktığımız önümüzdeki günlerde 5 - 6 bine çıkacağız.

Biz özellikle pandemi de pozitif sonuç çıktığında temaslıyı bulmak .Pozitif bulduğumuz vakanın mutlak bizde bilgisi olması lazım. O nedenle kamu üniversiteler dahil olmak üzere bunun bilgisini bize verme zorunluluğu var.

Hiçbir kitten, hiçbir laboratuvar testinden ücret almıyoruz, almayacağız, alanlara da izin vermeyeceğiz.