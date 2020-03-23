Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sn. Deng Li ile görüştü. Görüşmedede dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğini artırma ve dayanışma geliştirme konusu ele alındı.
Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "BUGÜN, ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ Sn. Deng Li ile bir araya geldik. Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek." ifadelerine yer verdi.
Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "BUGÜN, ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ Sn. Deng Li ile bir araya geldik. Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek." ifadelerine yer verdi.
BUGÜN, ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ Sn. Deng Li ile bir araya geldik. Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek. pic.twitter.com/EoapEe4nda— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020
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