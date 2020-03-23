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Son dakika: Bakan Koca, Deng Li ile görüştü

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sn. Deng Li ile görüştü. Görüşmede dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğini artırma ve dayanışma geliştirme konusu ele alındı.

  • Güncel
  • 23.03.2020 22:00
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 22:10
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Bakan Koca'dan kritik temas
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sn. Deng Li ile görüştü. Görüşmedede dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğini artırma ve dayanışma geliştirme konusu ele alındı.



Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "BUGÜN, ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ Sn. Deng Li ile bir araya geldik. Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek." ifadelerine yer verdi.




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