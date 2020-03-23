BUGÜN, ÇİN HALK CUMHURİYETİ'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ Sn. Deng Li ile bir araya geldik. Dünyayı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek. pic.twitter.com/EoapEe4nda