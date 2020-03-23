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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 20:36
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    • 23.03.2020 21:23
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    Hazine ve Maliye Bakanı açıkladı: 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz

    Hazine ve Maliye Bakanı , Sağlık Bakanlığının talebini hızla karşıladıklarını ve bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını bildirdi. Albayrak, "Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan virüsle mücadele mesajı

    Hazine ve Maliye Bakanı , Sağlık Bakanlığının talebini hızla karşıladıklarını ve bu kapsamda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını bildirdi.

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılması için 4,5 milyar liralık ek kaynak sağladıklarını kaydetti.

    Yeni 32 bin personelin alımını da onayladıklarını belirten Bakan Albayrak, "Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az." ifadelerini kullandı.

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