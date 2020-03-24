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Hastalık belirtisi taşıyanlar dikkat! Online nasıl yapılır? Corona (Korona) virüs testi nerede yaptırılır?

Online nasıl yapılır? Corona (Korona) virüs testi nerede yaptırılır? Dünyada pandemi haline gelen ve Türkiye’de de gün geçtikçe yayılan corona virüsü belirtileri taşıdığını düşünen ve kişiler corona virüs testi yaptırmak istiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açılan uygulaması ile en yakın sağlık kuruluşuna gidip gitmemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Haberimizden adım adım online corona virüs testini nasıl yaptırabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Peki, ? İşte yanıtı…

  • Güncel
  • 24.03.2020 17:58
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.03.2020 17:58
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Hastalık belirtisi taşıyanlar dikkat! Online corona virüs testi...

Online corona virüs testi nasıl yapılır? Corona virüs testi nerede yaptırılır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar online corona virüs testi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün ülkemizde de yayılmaya başlamasıyla birlikte hasta olup olmadığını bilmek isteyen vatandaşlar, corona virüs testi yaptırmak istiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan online corona virüs testi hizmetiyle sağlık durumunuz hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte, corona virüs testleri hakkında tüm merak edilenler…

KORONAVİRÜS ONLİNE TEST NASIL YAPILIR?

Testi yaptırmak için öncelikle TC kimlik numaranız, doğum tarihi ve baba adınızla giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sağlık durumunuzla ve yurtdışı temasınızla ilgili soruları yanıtlamanız gerekiyor.

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