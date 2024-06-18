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Tuzla'da fabrika yangını! Ormanlık alana sıçradı

İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Otomotiv yedek parçası üretilen fabrikada başlayan yangın, bitişikteki fabrika ve ormanlık alana sıçradı. İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayda ölü ve yaralı bulunmadığı bildirildi.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 13:17 Güncelleme 18 Haziran 2024, 14:10
Tuzla’da fabrika yangını! Ormanlık alana sıçradı

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Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını!

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER BÖLGEDE
Kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR
Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

ORMANLIK ALANA SIÇRADI
Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bazı fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?
İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tuzla Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıktığı belirtilerek, "Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi sevk edilmiştir. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir."

"Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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