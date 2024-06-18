Hz. Muhammed’e hakaret eden Diamond Tema için yakalama kararı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yer6 adlı sosyal medya hesabından, Hz. Muhammed ile ilgili yapılan hakaret içerikli paylaşım dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yer6 adlı sosyal medya hesabından, Hz. Muhammed ile ilgili yapılan hakaret içerikli paylaşım dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
RESEN SORUŞTURMA
Adalet Bakanı Yılmaz kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 16 Haziran 2024'te resen soruşturma başlatıldığını belirtti.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Şüpheli Diamond Tema'nın yurt dışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldığını bildiren Tunç, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.