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Dortmund kırmızıya boyandı! Türk taraftarlar EURO 2024 coşkusunu yürüyüş etkinliğinde birlikte yaşadı

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde A Millİ Takımı desteklemek üzere maçın oynanacağı Dortmund'da bulunan Türk taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "Taraftar Yürüyüşü" etkinliğinde buluştu. Öte yandan Signal Iduna Park'ta oynanacak maç öncesi Gürcistan taraftarları, bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen eski Gürcü futbolcu Şota Arveladze ile bir araya geldi.

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 15:47 Güncelleme 18 Haziran 2024, 15:47
Dortmund kırmızıya boyandı! Türk taraftarlar EURO 2024 coşkusunu yürüyüş etkinliğinde birlikte yaşadı 1

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Gürcistan ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde A Millİ Takımı desteklemek üzere maçın oynanacağı Dortmund'da bulunan Türk taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun organize ettiği "Taraftar Yürüyüşü" etkinliğinde buluştu.

Türkler milli maça hazır!

Dortmund kırmızıya boyandı! Türk taraftarlar EURO 2024 coşkusunu yürüyüş etkinliğinde birlikte yaşadı 2

Taraftarların yerel saatle 12.00'den itibaren KleppingStraße'de kurulan Fan Zone'da toplanmasıyla başlayan etkinlik için özel olarak hazırlanan Milli Takım Taraftar Otobüsü'nde sanatçılar Sefo ve Murda, sevilen şarkılarına yer verdikleri performanslarıyla alana gelen taraftarları coşturdu.

Dortmund kırmızıya boyandı! Türk taraftarlar EURO 2024 coşkusunu yürüyüş etkinliğinde birlikte yaşadı 3

Sefo, A Milli Takıma EURO 2024 serüveni için hazırlayarak armağan ettiği "Türkiye'm" şarkısını seslendirirken, taraftarlar da kendisine eşlik etti.

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