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le ilgili şoke eden iddia! 2004 yılında Fransa'da...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip salgını 6 kıtada görüldü. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü ‘küresel salgın’ ilan etti. Virüs salgınları dünya genelinde 14 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Koronavirüsün bir silah olduğu ve bir laboratuvarda üretildiği iddiası gündemi uzun süre meşgul etmişti. Konuyla ilgili ortaya atılan yeni iddia şoke etti. Koronavirüsün Fransa’nın dünyaca ünlü Pasteur Enstitüsü tarafından 2004 yılında icat edildiği iddiası sosyal medyada ortalığı karıştırdı.

  • Güncel
  • 23.03.2020 11:47
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 11:53
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İddiayı ortaya atan kişinin Youtube'a koyduğu ve Facebook üzerinden paylaşılan görüntüyü, kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi izledi.

Yaklaşık 20 dakika süren görüntüde iddiayı ortaya atan kişi, Pasteur Enstitüsünün virüsle ilgili buluşunu Avrupa'da gerekli makamlara tescil ettirdiğini iddia ederken, Pasteur Enstitüsünün aşısını daha fazla satmak için bunu yaptığı ileri sürdü.

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