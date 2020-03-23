İddiayı ortaya atan kişinin Youtube'a koyduğu ve Facebook üzerinden paylaşılan görüntüyü, kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi izledi.

Yaklaşık 20 dakika süren görüntüde iddiayı ortaya atan kişi, Pasteur Enstitüsünün virüsle ilgili buluşunu Avrupa'da gerekli makamlara tescil ettirdiğini iddia ederken, Pasteur Enstitüsünün aşısını daha fazla satmak için bunu yaptığı ileri sürdü.