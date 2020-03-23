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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 09:23
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    • 23.03.2020 09:27
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    bilim insanları koronavirüsle mücadelede elini taşın altına koydu! Taleplere yetişemiyorlar

    ’de ortaya çıkan ve dünyayı adeta esir alan yeni tip koronavirüs nedeniyle binlerce kiişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü ‘küresel salgın’ ilan etti. 6 kıtayı birden etkileyen koronavirüs için henüz bir aşı bulunamadı. Gelen son dakika haberine göre, bilim insanları koronavirüsle mücadelede elini taşın altına koydu. 15 Türk bilim insanı her gün binlerce kiti dünyaya ihraç etmeye başladı. Talebe yetişemediklerini söyleyen Türk bilim insanları kitin yüzde 99 doğruluk oranıyla virüsü tespit ettiğini açıkladı.

    Dünya endişeyle Koronavürs konusunda atılacak adımlara odaklanmış durumda. Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüste vakaların ardı arkası kesilmiyor. Virüs ile mücadelede Türk bilim insanları ön saflarda. Tanı kiti üreten ve ihraç eden A1 Yaşam Bilimleri RTA Labrotuvarı geliştirdikleri tespit kitlerini dünyaya ihraç ediyor.

    Dünya endişeyle Koronavürs konusunda atılacak adımlara odaklanmış durumda. Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüste vakaların ardı arkası kesilmiyor. Virüs ile mücadelede Türk bilim insanları ön saflarda. Tanı kiti üreten ve ihraç eden A1 Yaşam Bilimleri RTA Labrotuvarı geliştirdikleri tespit kitlerini dünyaya ihraç ediyor.

    TALEP PATLAMASI VAR
    Kitin 20 yıllık bir birikimin meyvesi olduğunu ifade eden Onur Bilenoğlu başarılarını gazetemize anlattı. Bilenoğlu şunları söyledi: Yıllardır çeşitli hastalıklar için testler geliştiriyoruz. Koronavirüs olayının patlak vermesinden sonra oklar buraya yöneldi. Birlikte kolları sıvadık.

    Avustralya'da bir Türk profesörümüzün kurduğu bir firma ile iş birliği yaprak hızlıca tanı kiti geliştirdik. Prosedürler sonrası kiti piyasa sürdük. Bütün birikimimizi bir anlamda buraya harcadık. Ardından peş peşe taleplerle tespit kitlerini dünyaya ihraç ettik. Avustralya, Almanya, Polonya, Çekya, Dubai, Pakistan, Azerbaycan, Kıbrıs'ın da aralarında olduğu 15'e yakın ülkeye kit gönderdik. Bu hastalığın teşhisinde 3 farklı kit biliniyor. Bunların hepsini üretiyoruz. Koronavirüsün RNA'sına (Ribo Nükleik Asit) göre özel olarak tasarladık. Şu ana kadar dünyaya 300 binin üzerinde test gönderdik. Bu rakamlar önümüzdeki günlerde milyonları geçecek.

    ÖLÇTÜĞÜNÜ YÖNETİRSİN
    Kitler 3 avroya mal oluyor. Biz ise 7-10 avroya satıyoruz. Burada kit talebi hasta ve ölüm sayısı ile ilgili değil. O ülkenin ne kadar test yapmak istediğiyle ilişkili. Buna baktığımızda ise liderlik Güney Kore'de. Hastalığın zirve yaptığı dönemde günde 20 bin test yaptılar. Ülkemizde ise toplam test sayısı 20 bin civarında. Bu sayı her geçen gün artıyor. Salgının büyümesini bu kitler engelliyor. Ölçebildiğiniz için yönetmek daha kolay oluyor.

    MALİYETİNE SATACAĞIZ
    Bu alanda ülkemizde çok başarılı isimler var. Virüs ile sektöre dönüş oldu. Bakanlık kapımızı çaldı. Herkes bir şeyler yapıyor. Devlet bunları bir araya getirmeli. Virüs sonrası ülkeler kapılarını kapattı. Burada kendi içimizde bir şeyler yapmak gerekiyordu. Dışarıya olan bağımızı kırmak lazımdı. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Önceki akşam Sağlık Bakanlığımıza ciddi öneride de bulunduk. Yaptığımız kitleri ülkemize maliyetine satmayı önerdik. Değerlendirip dönüş yapacaklar.

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