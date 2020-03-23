Uzaktan eğitim için ilk ders zili çaldı. Konuya ilişkin merak edilenleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber canlı yayınında anlatıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını koronavirüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız." dedi.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesapları ile Bakanlığın "meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden yayınlanan "10 Soruda Uzaktan Eğitim" başlıklı videoyla uzaktan eğitim sürecine ilişkin merak edilenleri cevapladı.
Sorular ve Bakan Selçuk'un verdiği yanıtlar şöyle:
OKULLAR AÇILACAK MI?
"Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız."
AYRINTILAR GELİYOR...
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