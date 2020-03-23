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Son dakika: 'tan A Haber canlı yayınında e ilişkin açıklamalar

için ilk ders zili çaldı. Konuya ilişkin merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlatıyor. , "Tatil uzayacak mı?" sorusuna ilişkin "Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını koronavirüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız." dedi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 12:12
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 12:23
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için ilk ders zili çaldı. Konuya ilişkin merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlatıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını koronavirüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız." dedi.

, sosyal medya hesapları ile Bakanlığın "meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden yayınlanan "10 Soruda Uzaktan Eğitim" başlıklı videoyla uzaktan eğitim sürecine ilişkin merak edilenleri cevapladı.

Sorular ve Bakan Selçuk'un verdiği yanıtlar şöyle:

OKULLAR AÇILACAK MI?
"Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız."


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