İlk olarak Kasım ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hergeçen gün hızla yayılan koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Koronavirüs belirtileri gösteren yüzbinlerce kişiye yapılan test, virüsün kişide olup olmadığını açıkça gösteriyor. Ancak hem sosyal medyada hem de televizyon programlarında corona virüs testleriyle ilgili tartışmalar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele için kurulan Bilim Kurulu'nun Üyesi Prof. Alpay Azap'tan konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...