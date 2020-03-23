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Üyesi 'tan flaş açıklama: "Eğer hızlı test negatifse..."

’de ortaya çıkan ve Antartika hariç tüm kıtaları esir alan yeni tip koronavirüs dünyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Vatandaşların koronavirüs testleri hakkında akıllarında dolaşan sorulara 'ndan cevap geldi. Konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi , "Bizim laboratuvarlarımızda işlemler şöyle yapılıyor: Hızlı test (Çin'den gelen) varsa öncelikle hızlı testi öneriyoruz. Eğer hızlı testte pozitif çıkarsa uzun teste gerek yok. Negatif çıkar da yine de kuvvetli şüphe devam ediyorsa kullanmakta olduğumuz uzun testi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 23.03.2020 11:30
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 11:37
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İlk olarak Kasım ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hergeçen gün hızla yayılan koronavirüs dünyayı adeta esir aldı. Koronavirüs belirtileri gösteren yüzbinlerce kişiye yapılan test, virüsün kişide olup olmadığını açıkça gösteriyor. Ancak hem sosyal medyada hem de televizyon programlarında corona virüs testleriyle ilgili tartışmalar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele için kurulan Bilim Kurulu'nun Üyesi Prof. Alpay Azap'tan konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte ayrıntılar...

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