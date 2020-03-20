AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve AK Partili Adalet Komisyonu üyeleri, TBMM'de MHP Grup Başkanvekilleri ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi.

Görüşmede infaz kanun teklifinde uyuşturucu suçlarının, örgütlü suçların kapsama alınması ve denetimli serbestliğin 3 yıla çıkarılması gibi konuların ele alındığı öğrenildi. Yasa ile 80 bin kişinin tahliye edilmesinin gündeme geleceği öğrenildi.

AK PARTİLİ MEHMET MUŞ SON AŞAMAYA GELDİK DEMİŞTİ!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yazılı açıklamasında, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 2011 yılında çıktığını hatırlatarak, "O günden bugüne kadar uygulamada yaklaşık 9 yıldır uygulayıcılar ve ilgili paydaşlar tarafından gözlemlediğimiz aksaklıkları giderecek bir düzenleme hazırlamış bulunuyoruz. Bu düzenlemeyle özellikle hukuk yargılamasında yer alan bazı müesseseler revize edilmiş olacak. Bu çerçevede ön inceleme, belirsiz alacak davası, yargılama süreleri, feragat, sulh ve kabul, bazı tebligat zorunlulukları, bozmadan sonra ıslah, ihtiyati tedbir, kanun yoluna müracaat, tamamlama kararları, tahkim, delil tespiti, sulh ve arabuluculuğa teşvik, mahkemelerin uzmanlaşması, ses veya görüntü yoluyla duruşmaların yapılması gibi pek çok usul kurumuyla ilgili düzenlemeler, paketimizin içinde bulunuyor" dedi.