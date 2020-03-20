Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'den "İkinci "ne ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. 'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Mehmet Muş, açıklamasında "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 20.03.2020 13:08
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 13:23
ABONE OL
AK Parti'den İkinci Yargı Paketine ilişkin flaş açıklama

Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. 'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.


Muş, "İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: AK Parti'den "İkinci Yargı Paketi"ne ilişkin flaş açıklama
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri