İKİNCİ YARGI PAKETİ MADDELERİ NELERDİR?

Çankaya Köşkü'nde önceki gün yapılan koronavirüs zirvesinden hemen sonra Başkan Erdoğan'ın talimatı ile akşam saat 19.00'da "acil" bir infaz düzenlemesi toplantısı yapıldı. Başkan Erdoğan başkanlığında yapılan ve yaklaşık 1.5 saat süren toplantıya AK Parti Grup Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Bülent Turan, Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Hürriyet'in haberine göre toplantıda Başkan Erdoğan, 18 yıldır bir infaz düzenlemesi kararının alınamadığını anlatarak, "Bir infaz düzenlemesi yapıyoruz. Süreç bizi buraya getirdi" dedi. Koronavirüs dolayısıyla cezaevlerinin boşaltılması tartışmalarının da gündeme geldiği toplantıda Başkan Erdoğan, sürecin getirdiği zorunluluklara işaret etti. Başkan Erdoğan, "Bu bedeli bir kişinin affıyla da bin kişinin affıyla da ödeyemeyiz. O yüzden geniş tutulmalı. Bu işi bir an önce çözün" talimatını verdi.