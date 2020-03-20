AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, binlerce mahkumun merakla beklediği yeni düzenlemenin meclise geleceğini söyledi. Salgın nedeniyle ceza infaz indirimi hazırlıklarında hızlanıldığı öğrenilirken, düzenlemede doğum yapan kadına ve yaşlılara ev hapsinin olacağı öngörülüyor. 50-60 bin mahkumun kısa süre içerisinde cezaevlerinden çıkması bekleniyor. Partilerle görüşmelerin ardından düzenlemenin hangi suçları kapsayıp kapsamayacağı netleşecek. Af yasası ile ilgili haberler, günden güne merak ediliyor. Af yasası hakkında yakınları için veya kendi için detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, Af yasası çıkacak mı, af yasası ne zaman meclise sunulacak? aramalarını gerçekleştiriyor.
AK Parti'den son dakika af yasası açıklaması! İnfaz düzenlemesi...
Af yasası infaz düzenlemesi Meclise geldi mi? Sorusu bugünlerde oldukça fazla konuşulur oldu. Bu bağlamda son dakika açıklaması geldi. AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişikliği öngören 2. yargı paketini TBMM'ye sunduklarını söyledi. TBMM'de önümüzdeki haftadan itibaren yeni yargı paketinin görüşmelerinin siyasi parti gruplarıyla yapılacağını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muş, diğer partilerle görüşüldükten sonra teklifin son haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyledi. Mehmet Muş, infaz düzenlemesiyle ilgili son aşamaya gelindiğini söyledi.
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