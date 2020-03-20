AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, binlerce mahkumun merakla beklediği yeni düzenlemenin meclise geleceğini söyledi. Salgın nedeniyle ceza infaz indirimi hazırlıklarında hızlanıldığı öğrenilirken, düzenlemede doğum yapan kadına ve yaşlılara ev hapsinin olacağı öngörülüyor. 50-60 bin mahkumun kısa süre içerisinde cezaevlerinden çıkması bekleniyor. Partilerle görüşmelerin ardından düzenlemenin hangi suçları kapsayıp kapsamayacağı netleşecek. Af yasası ile ilgili haberler, günden güne merak ediliyor. Af yasası hakkında yakınları için veya kendi için detaylı bilgiye ulaşmak isteyenler, Af yasası çıkacak mı, af yasası ne zaman meclise sunulacak? aramalarını gerçekleştiriyor.