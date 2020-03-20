Corona virüsü, medyatik bir hal aldığından dolayı birçok insan için endişe kaynağı haline geldi. Bu nedenle de corona virüsü belirtileri çok sık araştırılıyor. Özellikle kuru öksürük, yüksek ateşi olan vatandaşlar, corona virüsü belirtileri nelerdir sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte koronavirüs salgını ve semptomları hakkında sık sorulan soruların bir listesi.