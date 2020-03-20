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ün belirtileri nelerdir? Koronavirüs riski neden erkeklerde daha fazla?

İlk olarak ’de ortaya çıkan ve dünyayı adeta felç eden yeni tip ten ölenlerin sayısı 10 bini aştı. Koronavirüs vakaları ise 244 bini aştı. Uzmanlar erkeklerin koronavirüs riskinin kadınlardan daha çok olduğunu açıkladı. Peki ü belirtileri gösterip göstermediğimi nasıl anlarım? Koronavirüs riski neden erkeklerde daha fazla? Koronavirüsün belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylar…

  • Güncel
  • 20.03.2020 17:39
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 17:44
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Corona virüsü, medyatik bir hal aldığından dolayı birçok insan için endişe kaynağı haline geldi. Bu nedenle de corona virüsü belirtileri çok sık araştırılıyor. Özellikle kuru öksürük, yüksek ateşi olan vatandaşlar, corona virüsü belirtileri nelerdir sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte koronavirüs salgını ve semptomları hakkında sık sorulan soruların bir listesi.

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