AK Parti, koranavirüs salgınında önemli risk taşıyan cezaevleri için yürüttüğü infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada sona geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerine "virüs bulaşmadan" yaklaşık 100 bin mahkumun tahliyesi öngörülürken, infaz sisteminde yapılacak değişiklikle cezada oransal indirime gidilmesi planlanıyor.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuya ilişkin yaptığı açıklamada," Çalışmalara başlamıştık, tüm tarafları iyi dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu TBMM'nin takdirindedir' dedi. Bakan Gül ayrıca, " Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok" dedi. Hakimde corona virüs şüpheleriyle ilgili, "Durumu iyi, test sonucu henüz çıkmadı" dedi.





Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, şunları söyledi:

Her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır. Dezenfekte ürünleri ücretsiz şekilde verilmektedir cezaevi yönetimi tarafından tüm tedarikler yapıldı. Dezenformasyonlar, belli operasyon hesaplarının yaptığı hezeyanlardır.

Cezaevlerinde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur.

İNFAZ DÜZENLEMESİ

Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler Meclis'in takdiriyle yürürlüğe girecektir. Bu düzenlemede hukuk muhakemesiyle ilgili düzenlemeler söz konusu. Çok önemli değişiklikler söz konusu. Yargının daha hızlı işleyeceği düzenlemeler söz konusu. Avukatlar ofislerinden duruşmaya katılabilecekler.

HAKİM EŞİNE KONULAN KORONAVİRÜS TEŞHİSİ

Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Bankada çalışan eşi pozitif çıkmıştı. Test sonucu çıkmadı henüz hakim arkadaşımızın. Tedbirler alındı. Yakından takip ediyoruz.







