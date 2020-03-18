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İbuprofen nedir? 'nden İbuprofen uyarısı!

'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan yeni tip ülkeleri alarma geçirdi. Virüsten korunma yolları vatandaşlar tarafından aranırken koronavirüs belirtileri gösteren kişiler için çarpıcı bir uyarıda bulundu. Soğuk algınlığı ilaçların da içerisinde bulunan Ibuprofen hakkında uyarılarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, COVID-19 semptomları olan kişilerin bu ilacı almaktan kaçınmasını önerdi.

  • Güncel
  • 18.03.2020 13:45
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 13:50
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DSÖ'den flaş uyarı: O ilacı kullanmayın!

WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında ibuprofenle ilgili dolaşan söylentiler tartışma yaratmıştı.

Fransa Sağlık Bakanı'nın Ibuprofen gibi antienflamatuar ilaçların virüsün etkilerini kötüleştirebileceği konusunda uyarı yapmasının ardından 'den önemli bir açıklama geldi.

, COVID-19 semptomları olan kişilerin Ibuprofen almaktan kaçınmasını önerdi.

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, "Hekim onayı olmadan, kendi kendinizi tedavi etmek adına Ibuprofen kullanmayın bu çok önemli. Ibuprofen hekim onayıyla reçete yazılarak kullanılan bir ilaçtır.

IBUPROFEN NEDİR?
İbuprofen, bir non steroidal antienflamatuar ilaç etken maddesidir. Artrit, primer dismenore, grip semptomlarını azaltmak i ve kesici olarak kullanılır. İbuprofen, , osteoartrit, ankilozan spondilit ve diğer non-romatoid (seronegatif) artropatilerin tedavisinde endikedir. STILL'S hastalığında (jüvenil romatoid artrit), eklem dışı romatizmalarda, kapsülit, bursit, tendinit, tenosinovit ve alt-sırt ağrısı gibi periartiküler şikayetlerde, fibrozit, kronik sırt ağrıları, akut disk prolapsüsü gibi bel ağrılarında ibuprofen tedavisi ile çok iyi sonuçlar alınmaktadır. İbuprofen güçlü analjezik ve antipiretik etkisi ile genel ve özellikle enflamasyon ile birlikte ağrı ve ateşlerde endikedir. Ayrıca, sportif faaliyet sonucu meydana gelen yumuşak doku zedelenmelerinde, genel anestezide postherniorafi ağrılarında, epistom ağrılarında kullanılır. Migrenin bazı türlerinde ve bir nedene bağlı olmayan baş ağrılarında da etkilidir. Soğuk algınlığı ve nezle ile ilgili meydana gelen miyaljilerde kullanılır. Alkol alımına bağlı baş ağrılarında ibuprofen etkilidir ve bulantı oluşturmaz.

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