Ticaret Bakanlığı koronavirüse karşı önlemlerini almaya devam ediyor. İhracı kayda bağlı mallara ilişkin listeye yeni ürünler eklendi.

Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit, meltblown kumaşı bundan sonra izin almadan ihraç edilemeyecek.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan o tebliğ

Ticaret Bakanlığından: İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/5)

MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile bu Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenen mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınır.

(2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olan mallara uygulanmaz.

(3) Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümlerine istinaden; uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir."

MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 35-39 uncu sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"35- Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

37- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)

39- Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)"

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 6/6/2006 26190 Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı 1- 13/7/2006 26227 2- 28/11/2007 26714 3- 26/12/2007 26738 4- 27/6/2008 26919 5- 30/9/2010 27715 6- 21/4/2011 27912 7- 1/8/2013 28725 8- 11/3/2016 29650 9- 11/7/2017 30121 10- 22/3/2018 30386 11- 1/6/2018 30438 12- 1/9/2018 30522 13- 28/9/2018 30549 14- 18/4/2019 30749

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