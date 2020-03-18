Mit #4: (Her isteyenin) KOVID testi yaptırması mümkün olmadığından kan bağışı yaparsak kan bankası kanımızı test eder (sonucu öğreniriz)

Hiçbir kan bankası KOVID-19 testi yapmadığı için bu girişim işe yaramaz. Kan bağışı hayati önemdedir, lütfen doğru gerekçeyle hareket edelim.

Mit #5: Koronavirüs boğazda yaşar. Bu nedenle bol su içersek suyla midemize iner ve mide asidimizde ölür.

Virüsün giriş noktası boğaz olabilir ancak vücuda girdikten sonra konak hücrelere yerleşir. Suyla aşağı indiremez, "yıkayamazsınız". Aşırı su içmek ancak çişinizi getirir.

Göreceksiniz virüs o kadar da zarar vermeyecek. Eğer çok fazla bulaşım/yayılım görmezsek (ki umalım öyle olsun) sebebi sosyal mesafelenmenin işe yaraması olacaktır, virüsün "beceriksizliği" değil.

Mit #7: Trafik kazalarında yılda 30 bin kişi ölüyor. Nedir yani bu KOVID-19 tantanası?

Trafik kazaları bulaşıcı değildir, trafikte ölüm oranları her üç günde bir iki katına çıkarak artmaz ve toplu paniğe ya da market yağmasına neden olmazlar.

Mit #8: El dezenfektanları su ve sabundan iyi iş görür.

Yanlış. Su ve sabun virüsü gerçekten öldürür ve derimizden uzaklaştırır (KOVID-19 deri hücrelerimizde tutunamaz) ayrıca elimizdeki görünür kirleri de temizler. Dolayısıyla markette el dezenfektanı kalmadı diye yıkılmayın.

Mit #9: COVID-19'dan korunmanın en iyi yollarından biri evdeki tüm kapı kollarını dezenfektanla silmektir.

Yanlış. El yıkamak ve sosyal mesafelenme kuralına uymak en iyi yoldur. Eğer evde bakımını yaptığınız bir COVID hastası yoksa ev ortamınız önemli bir risk unsuru değildir.