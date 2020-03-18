Sivrisinekler koronavirüsü yayar mı? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına altına aldı. Virüsün Türkiye'de de görülmesinin ve bir kişinin ölümünün ggerçekleşmesinin ardından sağlık önemleri alınmaya devam ediliyor. Birçok kişi sivrisineklerin virüs yayıp yaymadığını merakla araştırmaya başladı. Peki, Sivrisinekler koronavirüsü yayar mı? Sivrisinekler koronavirüs taşır mı? ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Maryland Üniversitesi'nde görev yapan Faheem Younus isimli doktor, sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili yanlış bilinen bilgilerin doğrularını açıkladı.
SİVRİSİNEKLER KORONAVİRÜSÜ YAYAR MI?
ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Maryland Üniversitesi'nde görev yapan Faheem Younus isimli doktor, sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili yanlış bilinen bilgilerin doğrularını açıkladı.
Faheem Younus'un açıklamaları;
KOVID-19'la ilgili pek çok söylenti duyuyorum ve yanlış bilgileri hızlıca düzeltmek istiyorum. Koronavirüs yaz aylarında silinecek.
Yanlış. Önceki pandemiler mevsimsel düzenlilik göstermemiştir, kaldı ki biz yaza girerken Güney Yarım Küre kışı yaşayacak. Virüs küresel (dağılımlı)
Mit #2: Yaz aylarında virüs, sivrisinekler aracılığıyla daha fazla yayılacak.
Yanlış. Bu enfeksiyon kan yoluyla değil solunum damlacıklarıyla yayılıyor. Sivrisinekler yayılmayı (bulaşımı) artırmayacak.
Mit #3: Eğer nefesinizi zorlanmadan 10 saniye kadar tutabilirseniz KOVID değilsinizdir.
Yanlış: Virüsle enfekte olmuş pek çok genç hasta nefeslerini 10 saniyeden daha uzun tutabildikleri gibi enfekte olmamış pek çok yaşlı bunu yapamamaktadır. (Bu bir gösterge değil)
Mit #4: (Her isteyenin) KOVID testi yaptırması mümkün olmadığından kan bağışı yaparsak kan bankası kanımızı test eder (sonucu öğreniriz)
Hiçbir kan bankası KOVID-19 testi yapmadığı için bu girişim işe yaramaz. Kan bağışı hayati önemdedir, lütfen doğru gerekçeyle hareket edelim.
Mit #5: Koronavirüs boğazda yaşar. Bu nedenle bol su içersek suyla midemize iner ve mide asidimizde ölür.
Virüsün giriş noktası boğaz olabilir ancak vücuda girdikten sonra konak hücrelere yerleşir. Suyla aşağı indiremez, "yıkayamazsınız". Aşırı su içmek ancak çişinizi getirir.
Göreceksiniz virüs o kadar da zarar vermeyecek. Eğer çok fazla bulaşım/yayılım görmezsek (ki umalım öyle olsun) sebebi sosyal mesafelenmenin işe yaraması olacaktır, virüsün "beceriksizliği" değil.
Mit #7: Trafik kazalarında yılda 30 bin kişi ölüyor. Nedir yani bu KOVID-19 tantanası?
Trafik kazaları bulaşıcı değildir, trafikte ölüm oranları her üç günde bir iki katına çıkarak artmaz ve toplu paniğe ya da market yağmasına neden olmazlar.
Mit #8: El dezenfektanları su ve sabundan iyi iş görür.
Yanlış. Su ve sabun virüsü gerçekten öldürür ve derimizden uzaklaştırır (KOVID-19 deri hücrelerimizde tutunamaz) ayrıca elimizdeki görünür kirleri de temizler. Dolayısıyla markette el dezenfektanı kalmadı diye yıkılmayın.
Mit #9: COVID-19'dan korunmanın en iyi yollarından biri evdeki tüm kapı kollarını dezenfektanla silmektir.
Yanlış. El yıkamak ve sosyal mesafelenme kuralına uymak en iyi yoldur. Eğer evde bakımını yaptığınız bir COVID hastası yoksa ev ortamınız önemli bir risk unsuru değildir.
Sivrisinek hakkında bilgi
Dünya üzerinde birçok sivrisinek türü vardır. 3000′ e yakın türdeki sivrisineklerin hepsi insanları sokmaz. Zaten insan kanı tek beslenme kaynakları olsaydı bu kadar tür varlığını sürdüremezdi. Çünkü insanların bulunmadığı yerlerde de sivrisinekler vardır. Sadece belirli türleri insanların kanlarıyla beslenirler. Ayrıca bu türlerin sadece dişileri bu işlemi gerçekleştirirler. Erkekleri insanları sokmazlar. Dişilerin insanları sokmasının sebebi sadece beslenmek değildir.
Asıl amaçları bu beslenme sayesinde elde ettikleri kandaki proteini vücutlarına dahil etmek. Çünkü kandaki protein onların yumurtaları dolayısıyla üremeleri için gereklidir. İlk ürettikleri yumurtada bu proteine çok ihtiyaç yoktur. Hatta hiç olmasa bile yumurta üretimi gerçekleştirilebilir. Ancak daha sonraki yumurtalar için bu proteinin olması şarttır. Bu yüzden sadece insanların kanlarını da emmezler. Aynı zamanda gerekirse su üzerine çıkan deniz canlılarının kanlarını bile emebilirler. Erkek sivrisinekler ise canlı kanlarını emmezler. Çünkü yumurta üretmezler ve bu yüzden çiçeklerdeki özleri besin kaynağı olarak kullanırlar.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.