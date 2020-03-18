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Son dakika: 'da ten ölenlerin sayısı 1135'e yükseldi!

Son dakika haberleri... 'da son 24 saatte yeni tip nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükseldi.

  • Güncel
  • 18.03.2020 13:39
  •  - 
  • Son Güncelleme: 18.03.2020 13:39
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İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı yükseldi!

Son dakika haberleri... 'da son 24 saatte yeni tip nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

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Haberler Güncel Son dakika: İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1135'e yükseldi!
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