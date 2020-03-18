Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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