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ün bulaşmasını etkiler mi? Prof. Dr. canlı yayında açıkladı!

'de ortaya çıkan ile ilgili her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Gelen son iddiaya göre koronavirüs belli bir na daha çok bulaşıyor. Konuyla ilgili canlı yayına katılarak açıklama yapan Prof. Dr. , "Çin'den çıkan bu tarz herlere biraz temkinli yaklaşmak lazım. Geçenlerde de bir virüsün mutasyona uğradığına dair bir yazı yayınladılar ama daha sonra Batı'da yapılan çalışmalarda böyle bir şey gösterilemedi" dedi.

  • Güncel
  • 18.03.2020 13:55
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 14:05
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Kan grubu koronavirüsün bulaşmasını etkiler mi?

li bilim insanları, hastaların ile yeni tip (Covid-19) yatkınlıkları arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için bir çalışma yürüttü. Çinli bilim insanlarının sağlık araştırmalarının yayınlandığı Medrxiv sitesinde çıkan makalede, 'A Rh' kan grubuna sahip insanların, kısa süre içinde binlerce kişinin ölümüne sebep olan salgın hastalık yeni tip Koronavirüs'e yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Vuhan ve Şenzen'deki üç hastaneden Kovid-19 ile enfekte olan 2 bin 173 hasta ile virüs nedeniyle hayatını kaybeden 206 kişinin örneklerini inceledi.

Bilim insanları ilk olarak 3 bin 694 sağlıklı Vuhan sakininden oluşan kontrol grubunu inceledi ve bunların yüzde 33.84 0 Rh, yüzde 32.16 A Rh, yüzde 24.90 B Rh ve yüzde 9.10'unun AB Rh kan grubuna ait olduğunu tespit etti.

Jinintan Hastanesi'deki bin 775 hastanın (206 ölü dahil) testleri, yüzde 25.80'inin kan grubunun 0 Rh, yüzde 37.75'inin A Rh, yüzde 26.42'sinin B Rh, yüzde 10.03'ünün AB Rh olduğunu gösterdi.

Vuhan ve Şenzen'deki başka hastanelerden 398 hasta üzerinde yapılan incelemeler de benzer sonuçlar gösterdi.

Araştırma sonucu, Kovid-19'a duyarlılığın bir dereceye kadar kan grubuna bağlı olduğunu ve koronavirüsün A Rh kan grubu için diğer gruplara oranla daha tehlikeli olduğunu ortaya koydu.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI!
Çinli uzmanların 'Kan grubu risk oranını etkiliyor' iddiasıyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan şu ifadeleri kullandı:

"Çinliler tarafından bir web sitesinde yayınlandı. Ama bir tıp dergisinde yayınlanmadı. Bilimsel tarafı şüpheli. Çin'den çıkan bu tarz haberlere biraz temkinli yaklaşmak lazım. Geçenlerde de bir virüsün mutasyona uğradığına dair bir yazı yayınladılar ama daha sonra Batı'da yapılan çalışmalarda böyle bir şey gösterilemedi. Daha önce hiçbir viral enfeksiyonda böyle bir ilişki gösterilemedi. Çok temkinli yaklaşıp beklemek lazım. Çalışma verisi olarak sunulmasını beklemek lazım. Corona Virüsü'nün kan grubuyla ilişki kurması çok beklenen bir olay değil, çok mantıklı gelen bir şey değil açıkçası."

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