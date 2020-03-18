Koronavirüs Amerika'dan çıkmış olabilir mi?

İşte Kaplan'ın konuyla ilgili o yazısı:

Amerika Birleşik Devletleri, koronavirüs krizini olabilecek en kötü şekilde yönetiyor.Çin, virüs tespit edildikten sonra dünya ile virüsün gen dizilimini paylaşmıştı. Türkiye'de olduğu gibi ülkeler, bundan sonra teşhis test kitlerini hazırlamaya başladılar. Amerika'da hastalık baş gösterdiğindeyse test kitleri bozuk çıktı! Böylelikle hastalığı olan pek çok kişi teşhis konamadan hastanelerden evlerine gönderilmiş oldu. Üstelik Trump, 2018 yılında, bütçeye katkı sağlasın diye bir sürü federal oluşumla birlikte Salgın Hastalıklar Birimi'ni de kapatmıştı. Bozuk test kitleri ve koordinasyonsuzluk birleşince virüs Amerika'nın pek çok eyaletine bulaşmış oldu.

Şu anda bir yandan virüsle uğraşan Amerika'nın başka bir sorunu daha var: Çin, koronavirüsün Amerika tarafından Çin'e bulaştırıldığını iddia ediyor. Hatta bu iddia, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao tarafından, "salgını Vuhan'a getirenin ABD olabileceği" şeklinde dile getirildi.

Bu iddiayı desteklemek için işaret edilen kanıtlardan birisi, geçen sene 18-27 Ekim tarihlerinde, Vuhan'da gerçekleştirilen 7. Dünya Askerî Olimpiyatları idi. Amerikan askerlerinin kaldığı otelin, salgının başladığı Vuhan pazarına 8 dakika mesafede olduğu söyleniyordu. Ancak burada akla yatkın olmayan bir durum var ki Amerika, biyolojik savaş anlamına gelecek bir virüsü askerlerinin resmî olarak bulunduğu bir yerde mi başlatır? Virüs bulaştırmak, daha kapalı yöntemlerle yapılan istihbari bir operasyon değil midir?

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