Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında başladı.

Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla Çankaya Köşkü'nde saat 14.20 başlayan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıya katılanların arasında, geniş mesafelerin bırakıldığı objektiflere yansıdı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Kovid19 ile mücadele ederken tüm ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak elbette kolay değildir. bunun için özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. İnşallah bu zoru birlikte başaracağız.

"GÜZEL BİR TABLO BİZİ BEKLİYOR"

Çin'deki salgın, tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Üretimde alternatif denince de ilk akla gelen yerlerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşüyle yaşanan gelişmeler ülkemize ilave avantajlar yaşatacaktır. Birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutabilirsek, umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor.

Bizim hem tıbbi olarak virüsün, hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üzerinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda ben size güveniyorum.

"EN İYİ KONUMDA OLAN TÜRKİYE"

Biliyorsunuz dün bir video konferansla bir taraftan yapacağımız bu çalışmaları özellikle de hem Fransa Başkanı Macron, diğer tarafta Merkel, diğer tarafta Johnson; onlarla dörtlü bir video konferans yaptık. Ve bu video konferansla da sadece virüs olayı değil, değerlendirme yaptığımızda en iyi konumda olan biz gözüküyor. Bizim ardımızdan Almanya gözüküyor. Ama İngiltere ve Fransa'nın durumu bizimle mukayese edilmeyecek derecede olumsuz.

Bir diğer taraftan bölgedeki gelişmeler, İdlib konusunu, barış pınarı konusunu görüşme fırsatı bulduk. Ve Moskova'daki yaptığımız son zirveyle ilgili de bir bilgilendirmemiz oldu. Virüsle ilgili alacağımız kararların ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şöyle bir plan yapmayı uygun bulduk. Bilgilendirme noktasında tabi bu işin şu anda süreci yöneten, götüren Sağlık Bakanımız olması hasebiyle; Sağlık Bakanımıza şöyle bir beş dakikalık süreç. Bunun dışında kabine üyelerimizin üçer dakika. STK'ların ise 5'er dakika konuşma süreci olacak.