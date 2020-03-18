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'da nedeniyle sokağa çıkma yasağı!

İlk olarak 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Dünya genelinde 198 bini aşkın kişide virüs görülürken 8 bin kişi salgın nedeniyle öldü. Hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle önlemler alan sokağa çıkma yasağı getirdi. Buna göre sokakta en fazla iki kişi birlikte görülebilecek

  • Güncel
  • 18.03.2020 10:28
  •  - 
  • Son Güncelleme: 18.03.2020 10:28
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Belçika'da sokağa çıkma yasağı!

'da salgını sebebiyle sokağa çıkma sınırlaması yürürlüğe girdi. Ülke genelinde sınırlama bugün saat 12.00'den itibaren başlayacak.

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, tarafından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkacak kişilerin acil ihtiyaç i çıkılabileceğini, ciddi önlemler alındığını ve kurallara uymayanların cezalandırılacağını" açıkladı.

SOKAĞA ÇIKAN CEZALANDIRILACAK!
Belçika'da özel izinlerle sokağa çıkacak kişiler dışında, sokağa çıkanların cezalandıracağı bildirildi. Gıda ve sağlık sektörü dışında tüm iş yerlerinin kapanacağı bildirildi.

Sağlık ve gıda ihtiyacı için veya özel izinle çalışanların dışında dışarı çıkanlar cezalandırılacak. Sokakta en fazla iki kişi birlikte görülebilecek. Bu sınırlamaya uymayanlar cezalandırılacak.

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