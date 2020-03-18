Koronavirüs tedbirleri git gide artarken, bütün eğlence mekanlarının, ibadethanelerin, okulların kapanması bu duruma pek alışık olmayan vatandaşları adeta eve bağladı. Bu durum da başka muhtemel sorunların yaşanmasına yol açabilir.

Uzman kişiler önümüzdeki günleri evde geçirmek durumunda kalacak olan vatandaşlara bu konuda tavsiyelerde bulundu.