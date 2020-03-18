Bugünkü
Takvim

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Daha sıkı tedbirlere hazır olun!

Türkiye ün Çin'de ortaya çıktığı ilk günden bu yana aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oldu. Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs için kurduğu Bilim Kurulu'nda üye olan , önemli uyarılarda bulundu. Virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktaran Ateş Kara, durumdan en az zararla çıkmak için daha sıkı tedbirlere hazır olmamız gerektiğini açıkladı.

  • Güncel
  • 18.03.2020 15:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 18.03.2020 15:24
ABONE OL

Koronavirüs tedbirleri git gide artarken, bütün eğlence mekanlarının, ibadethanelerin, okulların kapanması bu duruma pek alışık olmayan vatandaşları adeta eve bağladı. Bu durum da başka muhtemel sorunların yaşanmasına yol açabilir.

Uzman kişiler önümüzdeki günleri evde geçirmek durumunda kalacak olan vatandaşlara bu konuda tavsiyelerde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara uyardı: Daha sıkı tedbirlere hazır olun!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri