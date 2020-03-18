Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konu başlıklarından bir tanesi de son günlerde sert bir şekilde düşen petrol fiyatları oldu.



"ÜLKEMİZE OLUMLU YANSIYACAK"

Başkan Erdoğan, "Çin'deki salgın, tüm dünyayı üretim konusunda alternatifler aramaya itmiştir. Üretimde alternatif denince de ilk akla gelen yerlerden biri Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının düşüşüyle yaşanan gelişmeler ülkemize ilave avantajlar yaşatacaktır. Birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutabilirsek, umduğumuzun da ötesinde güzel bir tablo bizi bekliyor." dedi.

Erdoğan, "Bizim hem tıbbi olarak virüsün, hem de bunun psikolojik ve ekonomik etkilerinin üzerinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir. Bu konuda ben size güveniyorum." ifadelerini kullandı.