Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısı şu şekilde:

Koronavirüs gibi bütün insanlığı tehdit eden bir saldırı karşısında bile bazı insanlar insanlığını, bazı kurumlar da adalet duygusunu kaybediyor. En insani tavır alınması gereken bir zeminde bile, dilaltı faşizm devreye giriyor ve içlerindeki nefret açığa çıkıyor.

Son günlerde başta New York Times, CNN International, BBC gibi dünyanın önde gelen yayın organlarının kullandıkları koronavirüs haberlerine bakın. Ya İstanbul görseli ya da Türk bayraklı fotoğraflar kullanılıyor.

New York Times'ın, Trump yönetiminin Schengen ülkelerini kapsayan Avrupa'ya yönelik seyahat yasağı haberinin görseli İstanbul'dan.

BBC'nin, Kanada Başbakanı Trudeau ile eşinin karantinaya alınması ve İtalya'da dükkanların kapatılmasıyla ilgili haberlerinde ise Türkiye'den görseller kullanılmış.

Tabi CNN International onlardan geri kalır mı? O çok daha alakasız Formula 1'in Avustralya'da yapılacak Grand Prix Yarışı'nın iptaliyle ilgili haberi dünyaya İstanbul fotoğraflarıyla sunuyor. Kasıt yok yani(!)

Sizce bütün bunlar basit bir editör hatası mı yoksa bilinçaltının açığa çıkışı mı? Peki bu nasıl bir bilinçaltı veya bilinç ki, insanlığın ortak derdi karşısında bile kötülük üretmeyi beceriyor?

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