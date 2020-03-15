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'den koronavirüs üzerinden 'yi hedef alan , , ve Cumhuriyet'te sert tepki!

İlk olarak ’de ortaya çıkan ve dünya üzerinde 100’den fazla ülkeyi etkileyen yeni tip koronavirüs nedeniyle birçok ülke önlemlerini artırdı. ABD Avrupa ülkeleriyle uçuşlarını durdurup ilan ederken, koronavirüsün ardından alınan seyahat kısıtlaması kararını manşetine taşıyan , , ’nin haberi fotoğrafıyla duyurması büyük tepki çekti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , Türkiye’de salgın varmış gibi gösterilmesi hakkında “En insani tavır alınması gereken bir zeminde bile, dilaltı faşizm devreye giriyor ve içlerindeki nefret açığa çıkıyor” diye yazdı. Övür, sadece dış basının değil kendisini muhalif medya olarak tanımlayan Cumhuriyet gazetesinin de algı operasyonu yaptığını söyleyerek, “Ne zaman doğal bir felaket veya toplumsal bir kargaşa olsa, Cumhuriyet ilgili, ilgisiz mutlaka Türkiye'nin küresel markası ile ilgili bir haber yapar. Adeta "kan davası" güden bir yaklaşım bu” dedi.

  • Güncel
  • 15.03.2020 10:46
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 10:52
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NYT, CNN, BBC ve Cumhuriyet'te sert tepki!

Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısı şu şekilde:
Koronavirüs gibi bütün insanlığı tehdit eden bir saldırı karşısında bile bazı insanlar insanlığını, bazı kurumlar da adalet duygusunu kaybediyor. En insani tavır alınması gereken bir zeminde bile, dilaltı faşizm devreye giriyor ve içlerindeki nefret açığa çıkıyor.

Son günlerde başta New York Times, CNN International, BBC gibi dünyanın önde gelen yayın organlarının kullandıkları koronavirüs haberlerine bakın. Ya İstanbul görseli ya da Türk bayraklı fotoğraflar kullanılıyor.

'ın, Trump yönetiminin Schengen ülkelerini kapsayan Avrupa'ya yönelik seyahat yasağı haberinin görseli 'dan.
'nin, Kanada Başbakanı Trudeau ile eşinin karantinaya alınması ve 'da dükkanların kapatılmasıyla ilgili haberlerinde ise 'den görseller kullanılmış.

Tabi onlardan geri kalır mı? O çok daha alakasız Formula 1'in 'da yapılacak Yarışı'nın iptaliyle ilgili haberi dünyaya İstanbul fotoğraflarıyla sunuyor. Kasıt yok yani(!)
Sizce bütün bunlar basit bir editör hatası mı yoksa bilinçaltının açığa çıkışı mı? Peki bu nasıl bir bilinçaltı veya bilinç ki, insanlığın ortak derdi karşısında bile kötülük üretmeyi beceriyor?
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