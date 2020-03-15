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ajan 'in sır ölümü hakkında flaş gelişme!

Karaköy’de ölü bulunan eski istihbarat subayı James Gustaf Edward hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Mesuier’in ölü bulunduğu Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokak’ta görüldüğü iddia edilen kayıp mendilci bulundu. Bulunan mendilcinin Üstelik olayın ardından ' mendilci' iddiasını ortaya atan kişinin de F. Olduğu ortaya çıktı.

  • Güncel
  • 15.03.2020 11:06
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 11:10
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İngiliz ajanın sır ölümü hakkında flaş gelişme!

Bölge esnafı, olayın ardından bölgede bir yıldır duran, iyi derece Arapça bilen ve olduğunu tahmin ettikleri isimli bir mendilcinin kayıplara karıştığını iddia etmişti. Polis uzun süre bu kişinin bulunması için çalışma başlatmıştı.

kamerasına da kısa bir görüntüsü takılan kişi bölgede mendilcilik yapan F. çıktı. Üstelik olayın ardından 'Suriyeli mendilci' iddiasını ortaya atan kişinin de Orhan F. olduğu gerçeği gün yüzüne çıktı. Suriyeli mendilci Muhammed diye fotoğrafları paylaşılan kişinin de Orhan F. olduğu öğrenildi.

Polislerce ifadesi alınan Orhan F., "Polisler geldi korktum olayla bir ilgim yok. 33 yıldır burada mendilcilik yaparım. Ölen adamla hiçbir ilgim yok" dedi.

Öte yandan, başsavcılık tarafından kapatılan soruşturma kapsamında, 'in düştüğü anda kamera açısına giren ve 7 saniye ra kaybolan meçhul bir kişinin polislerce hâlâ arandığı öğrenildi. Raporda o kişi için, 'Yakalanınca şüphe kalmayacak' deniliyor. (Sabah)

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