Af yasası uzun süredir gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Bu kapsamda af yasası hakkındaki açıklamaları yakından takip eden yüz binlerce kişi ceza infaz düzenlemesi ve af yasasındaki son gelişmeleri bilmek istiyor. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? İşte ikinci yargı paketi ve ceza indiriminde son durum... Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yani % 67'si yerine ½'si yani yüzde 50'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak.

AF YASASI VE CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON GELİŞMELER

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

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