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Af yasası : 40 bin kişiye müjde! ? nedir, Meclis'e geldi mi?

İkinci yargı paketi, af yasası ve ceza indirimi hakkındaki son detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzun bir süredir üzerinde çalışan yasa ve düzenlemeyle ilgili detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Hangi suçlara af geleceğini merak eden vatandaşlar af yasası ile ilgili gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, ? İkinci yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? İşte af yasasında son gelişmeler... Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor.

  • Güncel
  • 16.03.2020 09:25
  •  - 
  • Son Güncelleme: 16.03.2020 09:25
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Hangi suçlara af gelecek? İkinci yargı paketi içeriği nedir, Meclis'e geldi mi?

Af yasası uzun süredir gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Bu kapsamda af yasası hakkındaki açıklamaları yakından takip eden yüz binlerce kişi ceza infaz düzenlemesi ve af yasasındaki son gelişmeleri bilmek istiyor. Peki, af yasası ne zaman Meclis'e gelecek? İşte ikinci yargı paketi ve ceza indiriminde son durum... Yeni sisteme göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3'ü yani % 67'si yerine ½'si yani yüzde 50'si cezaevinde geçirilecek. Bu sürenin de 1/5'i denetimli serbestlikte geçirilebilecek. Denetim süresi her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak.

AF YASASI VE CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON GELİŞMELER

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

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