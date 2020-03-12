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Hepsi salgını üzerinden Türkiye'yi hedef aldı! , NYT, ve 'den büyük skandal

salgını tüm dünyayı etkilerken, ABD Başkanı Donald Trump ülke çapında alınan önlemleri açıkladı. Trump Avrupa ile yapılan uçuşlara sınırlama getirildiğini duyururken; NYT, , gibi kuruluşlar haberi sınırlama listesinde dahi bulunmayan Türkiye fotoğraflarıyla servis ettiler. Salgının ilk günlerinde Gazetesi de Türkiye'yi hedef almış, salgının medyada ve insanların bilinçaltında Türkiye ile özdeşleşmesini amaçlayarak koronavirüs haberinde İstanbul Havalimanı ve Türk bayraklı fotoğrafları kullanmıştı.

  • Güncel
  • 12.03.2020 16:08
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 16:45
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Hepsi Koronavirüs üzerinden Türkiye'yi hedef aldı

Batı medyası ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 günlük yasağını duyururken, inde uçuş yasağı listesinde dahi bulunmayan Türkiye'nin fotoğraflarını kullandı.

başta olmak üzere, ve International gibi medya kuruluşları koronavirüs üzerinden Türkiye hakkında algı operasyonu yaptı.

NYT'ye tepki gösteren Bakan Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:
"Çin'de ortaya çıkıp Avrupa'dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa'dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor."

CUMHURİYET DE TÜRKİYE'YE KARŞI ALGI YARATMIŞTI
Her fırsatta Türkiye aleyhine çalışan, yalan ve iftiralarla ülkeyi karalamaya çalışan Gazetesi de koronavirüs salgınının ilk günlerinde Türkiye'yi hedef almıştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın sonrası Türkiye en üst düzeyde önlemlerini alırken, Cumhuriyet Gazetesi İstanbul Havalimanı'na olan karşıtlığını virüs algısıyla gündeme getirmişti.

Salgının medyada ve insanların bilinçaltında Türkiye ile özdeşleşmesini amaçlayan Cumhuriyet, koronavirüs salgını haberlerinde İstanbul Havalimanı ve Türk bayraklı fotoğrafları kullanmıştı.

Takvim.com.tr / Özel haber

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