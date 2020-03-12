Batı medyası ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 günlük koronavirüs yasağını duyururken, haberlerinde uçuş yasağı listesinde dahi bulunmayan Türkiye'nin fotoğraflarını kullandı.

New York Times başta olmak üzere, BBC ve CNN International gibi medya kuruluşları koronavirüs üzerinden Türkiye hakkında algı operasyonu yaptı.

NYT'ye tepki gösteren Bakan Varank, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Çin'de ortaya çıkıp Avrupa'dan dünyaya yayılan bir virüs. Virüsten korunmak için Avrupa'dan uçuşu yasaklayan bir ABD. Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası. Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor."

Çin'de ortaya çıkıp Avrupa'dan dünyaya yayılan bir virüs.



Virüsten korunmak için Avrupa'dan uçuşu yasaklayan bir ABD.



Bu haberi, uçuş yasağı listesinde dahi olmayan Türkiye fotoğraflarıyla veren Batı medyası.



Koranavirüs gibi bu zihniyetin de karantinaya alınması gerekiyor. pic.twitter.com/8DjyA0j0Ve — Mustafa Varank (@varank) March 12, 2020

CUMHURİYET DE TÜRKİYE'YE KARŞI ALGI YARATMIŞTI

Her fırsatta Türkiye aleyhine çalışan, yalan ve iftiralarla ülkeyi karalamaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi de koronavirüs salgınının ilk günlerinde Türkiye'yi hedef almıştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın sonrası Türkiye en üst düzeyde önlemlerini alırken, Cumhuriyet Gazetesi İstanbul Havalimanı'na olan karşıtlığını virüs algısıyla gündeme getirmişti.

Salgının medyada ve insanların bilinçaltında Türkiye ile özdeşleşmesini amaçlayan Cumhuriyet, koronavirüs salgını haberlerinde İstanbul Havalimanı ve Türk bayraklı fotoğrafları kullanmıştı.

Takvim.com.tr / Özel haber