Türkiye karşıtı odaklar, Corona'yı da sinsi emellerine alet etti. Ülkemizde sadece 5 kişinin hasta olduğunu görmezden geldi. Salgın varmış gibi gösterdi.



Corona, 118 ülkeye bulaştı. 7.5 milyar insanı can korkusu sardı. Türkiye ise çok sıkı önlemler aldı. Virüsün kitlelere yayılmasına fırsat tanımadı Fakat Batı basını, içindeki Türk düşmanlığını bir türlü atamadı.

Salgın haberlerini Türkiye'den ilgisiz görüntülerle yayınladı. Kendi bile inanmadı.

GUIDO

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eyma Subaşı'nın sevgilisi ya karantinaya girecek ya da deport edilecek... Şeyma Subaşı 'nın İtalyan aşkı Guido, Türkiye'ye geldi. Sosyetikler şoka girdi. Karantinayı kabul etmezse gönderilecek.Okullar tatil edildi. Öğrenciler ailelerin yanına gitmek için otogarlara akın etti. Firmalar 3 bin ek sefer düzenledi.Meydanlara otomatlar konuldu. Eller tertemiz oldu.Fiyatı 6 katına çıkan kolonya yok sattı. Markette bulunanlar kapıştı.Salgın korkusu rafları boşalttı. Makarna bulgur kalmadı.Vatandaşın cebine göz diken fırsatçılar, Coronavirüs'ten daha hızlı yayıldı. Kolonya, maske ve dezenfektan fiyatları bir gecede katlandı! Vatandaşlar, duruma tepki gösterirken yetkililer düğmeye bastı.e-ticaret sitesi 'Trendyol', 3 liralık makarnayı 15 liraya satmaya kalktı. Tepki toplayınca, paniğe kapıldı. Ürün fiyatlarını kendilerinin belirlemediğini açıkladı. "Platformumuzda fiyat oluşumunu önlemek için gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.Virüsün ülkemizde görülmesinin ardından maske fiyatları da arttı. Daha önce 50'li paket halinde 50 liraya satılan ve tanesi 1 liraya denk gelen maskelerin fiyatı 400'e çıktı. Filtreli maskelerin fiyatları ise 2 bin liraya sıçradı...Dezenfektan fiyatları da tavan yaptı. 1 hafta önce 56 liraya alınan ürün, dün 120 liraya çıktı.Kolonya fiyatları da sıçradı. İnternette 1 litrelik kolonya, 150 liraya satılmaya başladı, dünyaya korku saldı. Ancak fırsatçılar, virüsten daha zararlıydı. Uygun fiyata satılan kolonya, maske, eldiven ve dezenfektan fiyatları bir anda katlandı! 50 liralık maskeler 500 liraya, 20 liraya satılan 1 litre kolonya ise 100 liraya çıktı!yiyecek ve içecek stoğu yapmaya başladı. Marketlerde raflar boşaldı. Bunu da fırsata çeviren bazı büyük marketler, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişleri 'Ürün elimizde yok' diyerek iptal etmeye başladı. Yeniden sipariş verildiğinde ise ürünlerin fiyatını artırdı.ViMER-189ALO-175TAKVİM - 0212 354 37 80Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün arttı. Birçok siyasi isim de hastalığa yakalandı20 siyasetçiye bulaştı. İki kişi öldü. En son Hamaney'in başyardımcısında virüs çıktı.Sağlık Bakanı Yardımcısı'te virüs pozitif çıktı. Başbakan ile görüşmüştü.Kültür Bakanı'da virüs pozitif çıktı.Demokratik Parti lideri'de virüs çıktı.tedbir amaçlı kendini karantinaya aldı.İki senatör karantinada.Eşitlik Bakanı'nda virüs çıktı. Bütün hükümet test yaptıracak.da virüs çıkan bakanı öptüğü için test yaptıracak.Başbakan Justin Tredeau'nun eşinde virüs pozitif çıktı. Başbakanda belirtiler yok ama evinde karantinaya alınacak.Devlet Başkanı'na test yapıldı.ABD Başkanı Trump, Corona nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti.

Trump, mücadele için 50 milyar dolar ayırdıklarını belirtti.Sağlık Örgütü Başkanı Adhanom, Avrupa'nın Corona'nın salgının merkezi haline geldiğini açıkladı.Coronavirüs, büyük paniğe yol açtı. Virüs dünya siyasetine de sıçradı. Hastalığa yakalanan Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'ın, ABD Başkanı Donald Trump 'ın kızı Ivanka ile bir araya geldiği ortaya çıktı.

TOPYEKÜN

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, vaka sayısınınaçıkladı.4 yeni tanı daha çıktı. Toplam vaka sayısı 5'e yükseldi. Önümüzdeki 4-5 hafta çok önemli. Vatandaşların kesinlikle yurt dışına çıkmamasını istiyoruz.Açık ve kapalı cezaevlerindeki görüşler 2 hafta ertelendi. Açık cezaevinde kalanların izinleri ertelendi.Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler iptal oldu. Ayrıca bu 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarında durduruldu.Tüm dünyanın kabusu haline gelen Coronavirüs, Türkiye'de 5 kişide çıktı. Yurt genelinde mücadele başlatıldı, Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp dünyaya yayıldı. Türkiye ise tedbiri elden bırakmadı. Yurt genelinde virüse karşı önlemler alınmaya başladı. İstanbul'da halka açık olan bölgeler dezenfekte edildi. Konya'da, camiler ve toplu taşıma araçları ilaçlandı.KASKİ ise abonelerinin 3 ay boyunca su borçlarını askıya alarak su kesintisi yapmama kararı aldı.Bitlis'te cadde ve sokaklar, yıllar önce de dezenfekte çalışmalarında kullanılanCoronavirüs nedeniyle dünyada panik yaşanırken, Türkiye'de farklı önlemler alınıyor. Bursa'da okey oynayan vatandaşlar maske takıyor.Uzm. Klinik Psikolog ve Nörobilim Uzmanı Dilek Saltık, herkesin korkulu rüyası olan Corona virüsün insan psikolojisini nasıl etkilediğini değerlendirdi. Saltık, "İnsan beyni bir olaydan veya durumdan korku duyduğunda, tüm dikkatini o korku ile ilgili sinyallere açık hale getirir. Virüsü tanımak, doğru bilgiye ulaşmak ve gerekli önlemleri almak kişiyi güvende hissettirir" dedi.Başkan Tayyip Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, Coronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek. Zirvenin, Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanmıştı.İtalya'da dün 250 kişi can verdi. Bu sayı bir günde en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti. Ölü sayısı ise 1266'ya yükseldi.İspanya'da OHAL ilan edildi. Kurban sayısı 122'ye çıktı