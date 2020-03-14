Türkiye karşıtı odaklar, Corona'yı da sinsi emellerine alet etti. Ülkemizde sadece 5 kişinin hasta olduğunu görmezden geldi. Salgın varmış gibi gösterdi.
ABD'nin etkili gazetesi New York Times, Avrupa'ya seyahat yasağını İstanbul fotoğrafıyla verdi. Halbuki Türkiye, yasak kapsamında değildi.
İngiltere'de devletin yayın organı BBC ise yalanda sınır tanımadı. Kanada'daki salgını anlatırken iki Türkiye fotoğrafı kullandı.
ABD'DE 1500 DOLAR TÜRKİYE'DE BEDAVA
TEST NASIL YAPTIRILIR?
ABD'de bin 500 dolar olan Coronavirüs testi Türkiye'de ücretsiz. Ancak isteyen herkes yaptıramıyor. Numuneler doktor tarafından Ankara, İstanbul ve Erzurum'daki Ulusal Viroloji Laboratuvarlarına gönderiliyor.
HIV VE SITMA İLACI VERİLİYOR
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, uygulanan tedaviyi açıkladı: Virüsün şu an tedavisi yok. Hastalara yüzde 100 etkili olmasa da HIV ve sıtma ilacı veriliyor.
IVANKA DA KAPTI MI!
Avustralyalı bakan Dutton, Corona'ya yakalandı. En son görüştüğü İvanka Trump'ı ise korku sardı.
ÖZİL KARANTİNA
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, salgına yakalandı. Takımın yıldızı Mesut Özil de düğmeye bastı. Hamile eşi Amine'yi korumak için kendini karantinaya aldı.
ELDE VAR TÜRKLÜK
Dr. Mehmet Öz, ABD'de TV'ye çıktı. Türk tipi el yıkamayı anlattı: Ellerinizi Türk burgusu yapın, parmaklarınızı avuçlarınızla ovalayın
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ya karantinaya girecek ya da deport edilecek...
Şeyma Subaşı'nın İtalyan aşkı Guido, Türkiye'ye geldi. Sosyetikler şoka girdi. Karantinayı kabul etmezse gönderilecek.
MEMLEKETİMDEN CORONA MANZARALARI
OTOGARLAR DOLDU TAŞTI
Okullar tatil edildi. Öğrenciler ailelerin yanına gitmek için otogarlara akın etti. Firmalar 3 bin ek sefer düzenledi.
EYÜP SULTAN'DA DEZENFEKTAN
Meydanlara otomatlar konuldu. Eller tertemiz oldu.
'KORON'YA KARABORSA
Fiyatı 6 katına çıkan kolonya yok sattı. Markette bulunanlar kapıştı.
RAFLAR BOMBOŞ
Salgın korkusu rafları boşalttı. Makarna bulgur kalmadı.
FIRSAT VİRÜSÜ
Vatandaşın cebine göz diken fırsatçılar, Coronavirüs'ten daha hızlı yayıldı. Kolonya, maske ve dezenfektan fiyatları bir gecede katlandı! Vatandaşlar, duruma tepki gösterirken yetkililer düğmeye bastı.
e-ticaret sitesi 'Trendyol', 3 liralık makarnayı 15 liraya satmaya kalktı. Tepki toplayınca, paniğe kapıldı. Ürün fiyatlarını kendilerinin belirlemediğini açıkladı. "Platformumuzda fiyat oluşumunu önlemek için gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.
Virüsün ülkemizde görülmesinin ardından maske fiyatları da arttı. Daha önce 50'li paket halinde 50 liraya satılan ve tanesi 1 liraya denk gelen maskelerin fiyatı 400'e çıktı. Filtreli maskelerin fiyatları ise 2 bin liraya sıçradı...
Dezenfektan fiyatları da tavan yaptı. 1 hafta önce 56 liraya alınan ürün, dün 120 liraya çıktı.
Kolonya fiyatları da sıçradı. İnternette 1 litrelik kolonya, 150 liraya satılmaya başladı
CORONAVİRÜS, dünyaya korku saldı. Ancak fırsatçılar, virüsten daha zararlıydı. Uygun fiyata satılan kolonya, maske, eldiven ve dezenfektan fiyatları bir anda katlandı! 50 liralık maskeler 500 liraya, 20 liraya satılan 1 litre kolonya ise 100 liraya çıktı!
HALK yiyecek ve içecek stoğu yapmaya başladı. Marketlerde raflar boşaldı. Bunu da fırsata çeviren bazı büyük marketler, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişleri 'Ürün elimizde yok' diyerek iptal etmeye başladı. Yeniden sipariş verildiğinde ise ürünlerin fiyatını artırdı.
CORONAVİRÜS FIRSATÇILARINI İHBAR EDİN!
ViMER-189
ALO-175
TAKVİM - 0212 354 37 80
CORONA WORLD!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün arttı. Birçok siyasi isim de hastalığa yakalandı
.
İşte en çok öne çıkanlar:
İran: 20 siyasetçiye bulaştı. İki kişi öldü. En son Hamaney'in başyardımcısında virüs çıktı.
İngiltere: Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries'te virüs pozitif çıktı. Başbakan ile görüşmüştü.
Fransa: Kültür Bakanı Franck Riester'da virüs pozitif çıktı.
İtalya: Demokratik Parti lideri Nicola Zingaretti'de virüs çıktı.
Avrupa Parlamentosu: AP Başkanı tedbir amaçlı kendini karantinaya aldı.
ABD: İki senatör karantinada.
İspanya: Eşitlik Bakanı'nda virüs çıktı. Bütün hükümet test yaptıracak. Kraliçe Letizia da virüs çıkan bakanı öptüğü için test yaptıracak.
Kanada: Başbakan Justin Tredeau'nun eşinde virüs pozitif çıktı. Başbakanda belirtiler yok ama evinde karantinaya alınacak.
Filipinler: Devlet Başkanı'na test yapıldı.
ABD'DE OHAL
ABD Başkanı Trump, Corona nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti.
Trump, mücadele için 50 milyar dolar ayırdıklarını belirtti.
AVRUPA KRİZİN MERKEZ ÜSSÜ
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Adhanom, Avrupa'nın Corona'nın salgının merkezi haline geldiğini açıkladı.
Coronavirüs, büyük paniğe yol açtı. Virüs dünya siyasetine de sıçradı. Hastalığa yakalanan Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ile bir araya geldiği ortaya çıktı.
BEŞİNCİ VAKA
Dünkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, vaka sayısının 5'e çıktığını açıkladı.
Üç bakan, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:
Sağlık Bakanı Koca: 4 yeni tanı daha çıktı. Toplam vaka sayısı 5'e yükseldi. Önümüzdeki 4-5 hafta çok önemli. Vatandaşların kesinlikle yurt dışına çıkmamasını istiyoruz.
Adalet Bakanı Gül: Açık ve kapalı cezaevlerindeki görüşler 2 hafta ertelendi. Açık cezaevinde kalanların izinleri ertelendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler iptal oldu. Ayrıca bu 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarında durduruldu.
TOPYEKÜN MÜCADELE!
Tüm dünyanın kabusu haline gelen Coronavirüs, Türkiye'de 5 kişide çıktı. Yurt genelinde mücadele başlatıldı
Coronavirüs, Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp dünyaya yayıldı. Türkiye ise tedbiri elden bırakmadı. Yurt genelinde virüse karşı önlemler alınmaya başladı. İstanbul'da halka açık olan bölgeler dezenfekte edildi. Konya'da, camiler ve toplu taşıma araçları ilaçlandı. Trabzon Belediyesi, otogardaki dezenfekteyi tamamladı.
Kayseri'de KASKİ ise abonelerinin 3 ay boyunca su borçlarını askıya alarak su kesintisi yapmama kararı aldı. Bursa'da Ulucami ve tüm camiler ile türbeler, Cuma namazı öncesi dezenfekte edildi. Bitlis'te cadde ve sokaklar, yıllar önce de dezenfekte çalışmalarında kullanılan Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkandı. Yalova'da lise öğrencileri ve öğretmenleri 4 ton dezenfektan üretti.
Coronavirüs nedeniyle dünyada panik yaşanırken, Türkiye'de farklı önlemler alınıyor. Bursa'da okey oynayan vatandaşlar maske takıyor.
CORONA'DAN KORKMAYIN
Uzm. Klinik Psikolog ve Nörobilim Uzmanı Dilek Saltık, herkesin korkulu rüyası olan Corona virüsün insan psikolojisini nasıl etkilediğini değerlendirdi. Saltık, "İnsan beyni bir olaydan veya durumdan korku duyduğunda, tüm dikkatini o korku ile ilgili sinyallere açık hale getirir. Virüsü tanımak, doğru bilgiye ulaşmak ve gerekli önlemleri almak kişiyi güvende hissettirir" dedi.
ZİRVEYE TELEKONFERANS
Başkan Tayyip Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, Coronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek. Zirvenin, Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanmıştı.
İTALYA'DA REKOR: 250 ÖLÜ
İtalya'da dün 250 kişi can verdi. Bu sayı bir günde en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti. Ölü sayısı ise 1266'ya yükseldi.
İspanya'da OHAL ilan edildi. Kurban sayısı 122'ye çıktı
Corona, 118 ülkeye bulaştı. 7.5 milyar insanı can korkusu sardı. Türkiye ise çok sıkı önlemler aldı. Virüsün kitlelere yayılmasına fırsat tanımadı Fakat Batı basını, içindeki Türk düşmanlığını bir türlü atamadı.
Salgın haberlerini Türkiye'den ilgisiz görüntülerle yayınladı. Kendi bile inanmadı.
ABD'nin etkili gazetesi New York Times, Avrupa'ya seyahat yasağını İstanbul fotoğrafıyla verdi. Halbuki Türkiye, yasak kapsamında değildi.
İngiltere'de devletin yayın organı BBC ise yalanda sınır tanımadı. Kanada'daki salgını anlatırken iki Türkiye fotoğrafı kullandı.
ABD'DE 1500 DOLAR TÜRKİYE'DE BEDAVA
TEST NASIL YAPTIRILIR?
ABD'de bin 500 dolar olan Coronavirüs testi Türkiye'de ücretsiz. Ancak isteyen herkes yaptıramıyor. Numuneler doktor tarafından Ankara, İstanbul ve Erzurum'daki Ulusal Viroloji Laboratuvarlarına gönderiliyor.
HIV VE SITMA İLACI VERİLİYOR
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, uygulanan tedaviyi açıkladı: Virüsün şu an tedavisi yok. Hastalara yüzde 100 etkili olmasa da HIV ve sıtma ilacı veriliyor.
IVANKA DA KAPTI MI!
Avustralyalı bakan Dutton, Corona'ya yakalandı. En son görüştüğü İvanka Trump'ı ise korku sardı.
ÖZİL KARANTİNA
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, salgına yakalandı. Takımın yıldızı Mesut Özil de düğmeye bastı. Hamile eşi Amine'yi korumak için kendini karantinaya aldı.
ELDE VAR TÜRKLÜK
Dr. Mehmet Öz, ABD'de TV'ye çıktı. Türk tipi el yıkamayı anlattı: Ellerinizi Türk burgusu yapın, parmaklarınızı avuçlarınızla ovalayın
GUIDO ALARMI!
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ya karantinaya girecek ya da deport edilecek...
Şeyma Subaşı'nın İtalyan aşkı Guido, Türkiye'ye geldi. Sosyetikler şoka girdi. Karantinayı kabul etmezse gönderilecek.
MEMLEKETİMDEN CORONA MANZARALARI
OTOGARLAR DOLDU TAŞTI
Okullar tatil edildi. Öğrenciler ailelerin yanına gitmek için otogarlara akın etti. Firmalar 3 bin ek sefer düzenledi.
EYÜP SULTAN'DA DEZENFEKTAN
Meydanlara otomatlar konuldu. Eller tertemiz oldu.
'KORON'YA KARABORSA
Fiyatı 6 katına çıkan kolonya yok sattı. Markette bulunanlar kapıştı.
RAFLAR BOMBOŞ
Salgın korkusu rafları boşalttı. Makarna bulgur kalmadı.
FIRSAT VİRÜSÜ
Vatandaşın cebine göz diken fırsatçılar, Coronavirüs'ten daha hızlı yayıldı. Kolonya, maske ve dezenfektan fiyatları bir gecede katlandı! Vatandaşlar, duruma tepki gösterirken yetkililer düğmeye bastı.
e-ticaret sitesi 'Trendyol', 3 liralık makarnayı 15 liraya satmaya kalktı. Tepki toplayınca, paniğe kapıldı. Ürün fiyatlarını kendilerinin belirlemediğini açıkladı. "Platformumuzda fiyat oluşumunu önlemek için gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.
Virüsün ülkemizde görülmesinin ardından maske fiyatları da arttı. Daha önce 50'li paket halinde 50 liraya satılan ve tanesi 1 liraya denk gelen maskelerin fiyatı 400'e çıktı. Filtreli maskelerin fiyatları ise 2 bin liraya sıçradı...
Dezenfektan fiyatları da tavan yaptı. 1 hafta önce 56 liraya alınan ürün, dün 120 liraya çıktı.
Kolonya fiyatları da sıçradı. İnternette 1 litrelik kolonya, 150 liraya satılmaya başladı
CORONAVİRÜS, dünyaya korku saldı. Ancak fırsatçılar, virüsten daha zararlıydı. Uygun fiyata satılan kolonya, maske, eldiven ve dezenfektan fiyatları bir anda katlandı! 50 liralık maskeler 500 liraya, 20 liraya satılan 1 litre kolonya ise 100 liraya çıktı!
HALK yiyecek ve içecek stoğu yapmaya başladı. Marketlerde raflar boşaldı. Bunu da fırsata çeviren bazı büyük marketler, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişleri 'Ürün elimizde yok' diyerek iptal etmeye başladı. Yeniden sipariş verildiğinde ise ürünlerin fiyatını artırdı.
CORONAVİRÜS FIRSATÇILARINI İHBAR EDİN!
ViMER-189
ALO-175
TAKVİM - 0212 354 37 80
CORONA WORLD!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün arttı. Birçok siyasi isim de hastalığa yakalandı
.
İşte en çok öne çıkanlar:
İran: 20 siyasetçiye bulaştı. İki kişi öldü. En son Hamaney'in başyardımcısında virüs çıktı.
İngiltere: Sağlık Bakanı Yardımcısı Nadine Dorries'te virüs pozitif çıktı. Başbakan ile görüşmüştü.
Fransa: Kültür Bakanı Franck Riester'da virüs pozitif çıktı.
İtalya: Demokratik Parti lideri Nicola Zingaretti'de virüs çıktı.
Avrupa Parlamentosu: AP Başkanı tedbir amaçlı kendini karantinaya aldı.
ABD: İki senatör karantinada.
İspanya: Eşitlik Bakanı'nda virüs çıktı. Bütün hükümet test yaptıracak. Kraliçe Letizia da virüs çıkan bakanı öptüğü için test yaptıracak.
Kanada: Başbakan Justin Tredeau'nun eşinde virüs pozitif çıktı. Başbakanda belirtiler yok ama evinde karantinaya alınacak.
Filipinler: Devlet Başkanı'na test yapıldı.
ABD'DE OHAL
ABD Başkanı Trump, Corona nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti.
Trump, mücadele için 50 milyar dolar ayırdıklarını belirtti.
AVRUPA KRİZİN MERKEZ ÜSSÜ
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Adhanom, Avrupa'nın Corona'nın salgının merkezi haline geldiğini açıkladı.
Coronavirüs, büyük paniğe yol açtı. Virüs dünya siyasetine de sıçradı. Hastalığa yakalanan Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka ile bir araya geldiği ortaya çıktı.
BEŞİNCİ VAKA
Dünkü Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, vaka sayısının 5'e çıktığını açıkladı.
Üç bakan, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:
Sağlık Bakanı Koca: 4 yeni tanı daha çıktı. Toplam vaka sayısı 5'e yükseldi. Önümüzdeki 4-5 hafta çok önemli. Vatandaşların kesinlikle yurt dışına çıkmamasını istiyoruz.
Adalet Bakanı Gül: Açık ve kapalı cezaevlerindeki görüşler 2 hafta ertelendi. Açık cezaevinde kalanların izinleri ertelendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler iptal oldu. Ayrıca bu 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişleri tüm hudut kapılarında durduruldu.
TOPYEKÜN MÜCADELE!
Tüm dünyanın kabusu haline gelen Coronavirüs, Türkiye'de 5 kişide çıktı. Yurt genelinde mücadele başlatıldı
Coronavirüs, Çin'in Wuhan şehrinde başlayıp dünyaya yayıldı. Türkiye ise tedbiri elden bırakmadı. Yurt genelinde virüse karşı önlemler alınmaya başladı. İstanbul'da halka açık olan bölgeler dezenfekte edildi. Konya'da, camiler ve toplu taşıma araçları ilaçlandı. Trabzon Belediyesi, otogardaki dezenfekteyi tamamladı.
Kayseri'de KASKİ ise abonelerinin 3 ay boyunca su borçlarını askıya alarak su kesintisi yapmama kararı aldı. Bursa'da Ulucami ve tüm camiler ile türbeler, Cuma namazı öncesi dezenfekte edildi. Bitlis'te cadde ve sokaklar, yıllar önce de dezenfekte çalışmalarında kullanılan Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkandı. Yalova'da lise öğrencileri ve öğretmenleri 4 ton dezenfektan üretti.
Coronavirüs nedeniyle dünyada panik yaşanırken, Türkiye'de farklı önlemler alınıyor. Bursa'da okey oynayan vatandaşlar maske takıyor.
CORONA'DAN KORKMAYIN
Uzm. Klinik Psikolog ve Nörobilim Uzmanı Dilek Saltık, herkesin korkulu rüyası olan Corona virüsün insan psikolojisini nasıl etkilediğini değerlendirdi. Saltık, "İnsan beyni bir olaydan veya durumdan korku duyduğunda, tüm dikkatini o korku ile ilgili sinyallere açık hale getirir. Virüsü tanımak, doğru bilgiye ulaşmak ve gerekli önlemleri almak kişiyi güvende hissettirir" dedi.
ZİRVEYE TELEKONFERANS
Başkan Tayyip Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, Coronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek. Zirvenin, Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenmesi planlanmıştı.
İTALYA'DA REKOR: 250 ÖLÜ
İtalya'da dün 250 kişi can verdi. Bu sayı bir günde en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti. Ölü sayısı ise 1266'ya yükseldi.
İspanya'da OHAL ilan edildi. Kurban sayısı 122'ye çıktı
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