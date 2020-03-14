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Son dakika: Başkan Erdoğan ile 'den flaş "koronavirüs" kararı

Son dakika haberine göre Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici durdurulması kararlaştırıldı.

  • Güncel
  • 14.03.2020 16:56
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 17:17
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Başkan Erdoğan'dan kritik temas

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesinde, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.

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