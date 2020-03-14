Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 5'e çıktı. Bu gelişmenin ardından Korona görülen iller hangileri sorusu gündeme oturdu. Vatandaşlar corona virüsünün hangi illerde olduğunu öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Virüs nedeniyle şu anda dünya genelinde alarm durumuna geçildi. Ölü sayısı 5,500'e yaklaşırken, 145,870 kişi de virüsten etkilendi. İtalya'da son günlerde artan ölü sayıları ise korkutucu durumda. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? İşte detaylar…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.