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    • Ekonomi
    • 14.03.2020 11:48
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    • 14.03.2020 11:48
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    Sayı 5’e çıktı! Türkiye’de (Kovid-19) hangi illerde var? hangileri?

    Türkiye’de hangi illerde var? hangileri sorusu gündeme oturdu. Dünya ekonomisine büyük darbe vuran, milyonlarca kişiyi etkileyen ve şehirlerin karantinaya alınmasına sebep olan corona virüsünün etkileri ülkemizde de sürüyor. Türkiye’de hayat durma noktasına gelirken, toplam 5 kişide virüs görüldüğü belirtildi. Peki, Türkiye’de var? hangileri? İşte son bilgiler…

    Türkiye’de corona virüsü Kovid-19 hangi illerde var?

    Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 5'e çıktı. Bu gelişmenin ardından Korona görülen iller hangileri sorusu gündeme oturdu. Vatandaşlar corona virüsünün hangi illerde olduğunu öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Virüs nedeniyle şu anda dünya genelinde alarm durumuna geçildi. Ölü sayısı 5,500'e yaklaşırken, 145,870 kişi de virüsten etkilendi. İtalya'da son günlerde artan ölü sayıları ise korkutucu durumda. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? İşte detaylar…

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    Haberler Ekonomi Sayı 5’e çıktı! Türkiye’de corona virüsü (Kovid-19) hangi illerde var? Korona görülen iller hangileri?
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