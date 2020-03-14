Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? Ülkemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 5'e çıktı. Bu gelişmenin ardından Korona görülen iller hangileri sorusu gündeme oturdu. Vatandaşlar corona virüsünün hangi illerde olduğunu öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Virüs nedeniyle şu anda dünya genelinde alarm durumuna geçildi. Ölü sayısı 5,500'e yaklaşırken, 145,870 kişi de virüsten etkilendi. İtalya'da son günlerde artan ölü sayıları ise korkutucu durumda. Peki, Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var? İşte detaylar…