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kimdir? İstanbul efsanesi Burhan Pazarlama hayatı!

kimdir? İstanbul vapurlarının efsane satıcısı hayatını kaybetti. “Burhan Pazarlama” olarak da bilinen isim 7 yaşından beri İstanbul vapurlarında satıcılık yapıyordu. Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hattında yıllarca çalışan Burhan Demircan, şık giyimi, ses tonu ve kibarlığıyla bir ikon olarak biliniyordu. İşte, sorusunun yanıtı…

  • Güncel
  • 14.03.2020 17:25
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 17:25
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Burhan Pazarlama kimdir? İstanbul efsanesi hayatını kaybetti!

kimdir? İstanbul'un simge isimlerinden birisi olan hayatını kaybetti. Ünlü ismin hayatını kaybetmesinin ardından sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul vapurlarının şık giyimli ve kibar ismi Burhan Demircan, 7 yaşından beri vapurlarda satıcılık yapıyordu. Sattığı kullanışlı ürünlerle hatırlanan "Burhan Pazarlama" İstanbul'un simge isimlerinden biri olmuştu.

BURHAN PAZARLAMA KİMDİR?

Yıllarca İstanbul'daki vapurlarda çeşitli ürünler satan Burhan Demircan'ın ikna edici satış yöntemi, yerli ve yabancı gazete ve televizyonlara haber oldu.

TRT'nin yıllar önce belgeselini yaptığı Burhan Pazarlama, İstanbul'da yaşayanların vapurda en az bir kere rastladığı bir isimdi. Güzel Türkçesi ile dikkat çeken Demircan'ın, "Her şeyi satarım." sözü halk arasında adeta klişeleşmişti.

Burhan Demircan Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hattında yıllarca Burhan Pazarlama olarak bilinen, halk tarafından çok sevilen satıcıydı. Demircan İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlüydü.

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