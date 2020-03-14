Burhan Pazarlama kimdir? İstanbul'un simge isimlerinden birisi olan Burhan Demircan hayatını kaybetti. Ünlü ismin hayatını kaybetmesinin ardından Burhan Pazarlama kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İstanbul vapurlarının şık giyimli ve kibar ismi Burhan Demircan, 7 yaşından beri vapurlarda satıcılık yapıyordu. Sattığı kullanışlı ürünlerle hatırlanan "Burhan Pazarlama" İstanbul'un simge isimlerinden biri olmuştu.

BURHAN PAZARLAMA KİMDİR?

Yıllarca İstanbul'daki vapurlarda çeşitli ürünler satan Burhan Demircan'ın ikna edici satış yöntemi, yerli ve yabancı gazete ve televizyonlara haber oldu.

TRT'nin yıllar önce belgeselini yaptığı Burhan Pazarlama, İstanbul'da yaşayanların vapurda en az bir kere rastladığı bir isimdi. Güzel Türkçesi ile dikkat çeken Demircan'ın, "Her şeyi satarım." sözü halk arasında adeta klişeleşmişti.

Burhan Demircan Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hattında yıllarca Burhan Pazarlama olarak bilinen, halk tarafından çok sevilen satıcıydı. Demircan İstanbul Şehir Hatları vapurlarının şık giyimi, güzel ses tonu, kibarlığıyla ünlüydü.