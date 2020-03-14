Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı! Yurt dışından dönenler...

Koronavirüs konusunda son durumu paylaşmak üzere sık sık ekran karşısına çıkıp halkı bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaptı. Bir video paylaşan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN."

Türkiye 'de şu ana kadar 5 vaka görülürken, vakalar birbiri ile temaslı kişiler olarak bildirildi. Salgından uzak kalınması ile ilgili tedbirler artarak sürerken, Bakan Koca sık sık seyahat uyarısında bulunuyor.