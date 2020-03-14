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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs paylaşımı! Yurt dışından dönenler...

Son dakika haberi... 'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler artırıldı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde . İZLEYİN, RETWEET’LEYİN." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 14.03.2020 10:46
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 10:57
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Bakan Koca'dan koronavirüs paylaşımı!

Koronavirüs konusunda son durumu paylaşmak üzere sık sık ekran karşısına çıkıp halkı bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım daha yaptı. Bir video paylaşan , şu ifadeleri kullandı; "Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET'LEYİN."

TÜRKİYE'DE SON DURUM
'de şu ana kadar 5 vaka görülürken, vakalar birbiri ile temaslı kişiler olarak bildirildi. Salgından uzak kalınması ile ilgili tedbirler artarak sürerken, Bakan Koca sık sık seyahat uyarısında bulunuyor.


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