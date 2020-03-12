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'den flaş kararı! lilerin ülkelerine gidişleri ikinci bir emre kadar durduruldu!

’de ortaya çıkan yeni tip dünyayı alarma geçirdi. Koronavirüs vakasının ’de de ortaya çıkmasının ardından virüse karşı önlemler daha da artırıldı. Tedbirler kapsamında 3 ayları ülkelerinde geçirmek isteyen lilerin geçişleri ikinci bir emre kadar durduruldu.

  • Güncel
  • 12.03.2020 11:05
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 11:10
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Türkiye'den koronavirüs kararı! İkinci emre kadar durduruldu!

Üç ayları ülkelerinde geçirmek isteyen liler, Azez, Soran, Aktarin, Afrin ve gibi bölgelerdeki yakınlarının yanında gitmek i Valiliği tarafından oluşturulan online randevu sistemine kayıt yaptırdı.

Suriyelilerin bugün sabahtan itibaren ikinci bir emre kadar ülkelerine gidişleri durdurulurken yaklaşık 100 kişilik Suriyeli grup, sabah saatlerinde ülkelerine gitmek için 'na geldi.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Suriyelilerin ülkelerine geçişlerine izin verilmiyor. 2 Mart tarihinden itibaren 3 bin Suriyeli üç ayları ülkesinde geçirmek için Suriye'ye geçiş yapmıştı.

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