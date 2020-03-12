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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklamasıyla vatandaşlar marketlere akın etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar marketlere ve eczanelere akın etti. Bazı vatandaşlar stok olayını biraz abartınca bazı marketlerde adeta ürün kalmadı.

12.03.2020 09:15 - Son Güncelleme: 12.03.2020 09:20
Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklamasıyla vatandaşlar marketlere akın etti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dün itibariyle Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de 1 kişinin virüse yakalandığını söyledi. Gece saatlerinde yapılan açıklamanın sabahında ise birçok vatandaş marketlere giderek alışveriş yapmaya başladı.

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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklamasıyla vatandaşlar marketlere akın etti

Hürriyet'in haberine göre Türkiye'nin dört bir yanından ajanslara ve sosyal medyaya marketlerdeki boş rafların fotoğrafları geldi. Salgının yayılabileceği endişesini taşıyan bazı vatandaşlar marketlere koştu. Vatandaşlar her ne kadar önlem amaçlı alışverişe koşsa da yaşanan panik hali eleştiri konusu da oldu.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklamasıyla vatandaşlar marketlere akın etti

2 AYLIK ALIŞVERİŞ
Bir market çalışanının sözleri durumun ne kadar garip olduğunu özetliyordu: "Uzun yıllardır marketlerde çalışıyorum. Yaklaşık 1 yıldır da aynı yerde görev yapıyorum. Bugün (dün) yaşadıklarımız biraz farklıydı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklamasıyla vatandaşlar marketlere akın etti

Her zaman mağazamızdan alışveriş yapan bir müşterimiz karısıyla birlikte geldi. 15 günde bir toplu alışveriş yaparlardı. Yani 15 günde ne kadarlık ürün tüketimleri olduğunu aşağı yukarı biliyorum. Ancak bu sefer yaptıkları alışveriş beni çok şaşırttı. Bütün market arabasını doldurmuşlardı.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklamasıyla vatandaşlar marketlere akın etti

Genelde kuru bakliyat ve makarna vardı. Kahvaltılık malzemeler de yoğunluktaydı. Aldıkları en az 2 aylık ihtiyaçlarıydı. Onlara neden bu kadar alışveriş yaptıklarını sordum. 'Önlem amaçlı yapıyoruz. Nasıl olsa aldıklarımız bozulmaz. Eğer sorun olmazsa da sıkıntı yaşamayız' dediler."

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