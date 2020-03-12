Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklamasıyla vatandaşlar marketlere akın etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar marketlere ve eczanelere akın etti. Bazı vatandaşlar stok olayını biraz abartınca bazı marketlerde adeta ürün kalmadı.
12.03.2020 09:15
- Son Güncelleme: 12.03.2020 09:20
Hürriyet'in haberine göre Türkiye'nin dört bir yanından ajanslara ve sosyal medyaya marketlerdeki boş rafların fotoğrafları geldi. Salgının yayılabileceği endişesini taşıyan bazı vatandaşlar marketlere koştu. Vatandaşlar her ne kadar önlem amaçlı alışverişe koşsa da yaşanan panik hali eleştiri konusu da oldu.
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