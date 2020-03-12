Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, vakaları artmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre, dünyaca ünlü aktör Tom Hanks koronavirüse yakalandı. Resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yapan Tom Hanks, Avustralya'da kendisine ve eşine yapılan testin pozitif çıktığını belirtti.