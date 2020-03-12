Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 12.03.2020 07:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.03.2020 09:04
    ABONE OL

    Dünya şokta! koronavirüse mi yakalandı? Instagram hesabından paylaştı!

    ’de ortaya çıkan ve her geçen gün giderek dünyayı esir alan Koronavirüs haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre dünyaca ünlü aktör ve eşi , ’da koronavirüse yakalandı. hesabı Instagramdan açıklama yapan Tom Hanks, Covid-19 virüsünün kendilerine de bulaştığını yapılan testlerin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

    Çin'de ortaya çıkan ve her geçen gün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, vakaları artmaya devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre, dünyaca ünlü aktör Tom Hanks koronavirüse yakalandı. Resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yapan Tom Hanks, Avustralya'da kendisine ve eşine yapılan testin pozitif çıktığını belirtti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Dünya şokta! Tom Hanks koronavirüse mi yakalandı? Instagram hesabından paylaştı!
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri