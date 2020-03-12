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'tan 'nın kabulünün 99. yılı dolayısıyla anma mesajı

, milli şair Mehmet Akif Ersoy tarafından 99 yıl önce yazılan 'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

  • Güncel
  • 12.03.2020 10:56
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 10:56
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Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı

, 'nın kabulünün 99. yıldönümü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ruhuyla milli mutabakatımızın en büyük teminatı ve medeniyetimizin, inancımızın ve değerlerimizin en önemli simgesi olarak kelimelere dökülen İstiklal Marşımızın Kabulünün 99. yıl dönümünde merhum Mehmet Akif'i ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

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