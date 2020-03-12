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: ’de önlemi! Genel Kurul ilaçlandı

'de ilk vakasının açıklanmasının ardından ülkede virüs tedbirlerine hız verildi. Son olarak koronavirüse karşı ilaçlandı.

  • Güncel
  • 12.03.2020 16:59
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 17:09
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Büyük Millet Meclisi'nde () korona virüsüne karşı önlemler devam ediyor.
TBMM'de korona virüs önlemlerine bugün de devam edildi. Alınan önlemler kapsamında TBMM korona virüsü karşı ilaçlandı.

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece 00.30'da yaptığı basın açıklamasında şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti.

Koca, hastaya ilişkin "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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