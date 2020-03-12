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Son dakika: Başkan Erdoğan ile lideri Putin'den kritik görüşmesi

Son dakika haberine göre Başkan , Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İki lider Ateşkesi'ndeki son durumu görüştü.

  • Güncel
  • 12.03.2020 16:41
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 16:53
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Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Başkan , Devlet Başkanı 'le görüşme gerçekleştirdi.

Kremlin, telefon görüşmesinde iki liderin 'de tansiyonun düştüğüne dikkat çektiğini duyurdu.

İki lider 5 Mart'ta Moskova'da bir araya gelmiş, İdlib'de ateşkesin sağlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından açıklanan İdlib mutakabat metni şöyle:

1- İdlip gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler 6 Mart 2020 saat 00:01'den itibaren durdurulacaktır.

2- M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecektir. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacatır.

3- Türk-Rus ortak devriyeleri, 15 Mart 2020 tarihinde M4 karayolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 km batısı) Ain-Al-Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacaktır.

İşbu Protokol, imzalandığı anda yürürlüğe girer. Türkçe, Rusça ve İngilizce üç örnek olarak ve eşit yasal geçerliliği olacak şekilde 5 Mart 2020 tarihinde Moskova'da imzalanmıştır.

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