Bugünkü
Takvim

Son dakika: Valiliği acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit

Son dakika haberi... Valiliği'nden yapılan açıklamada " Harekatı bölgesindeki Resulayn'da yol kontrol noktasına /'li teröristlerce düzenlenen bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 uzman onbaşı şehit oldu" denildi.

  • Güncel
  • 12.03.2020 17:28
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 18:34
ABONE OL
Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber

Valiliği, "Suriye'nin Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir jandarma uzman onbaşı ile üç yerel güvenlik personelinin şehit olduğunu" bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Harekatıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde yol kontrol noktasına /PYD/ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan saldırı sonucu bir jandarma uzman onbaşımız ve üç yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. Aynı saldırı sonucunda yedisi sivil olmak üzere yaralanan on kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Şanlıurfa Valiliği acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri