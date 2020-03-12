Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in zor anları! Koronavirüs açıklaması yaparken...

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve son olarak Türkiye'ye de sıçradığı açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın virüse yakalandığı iddiaları tazeliğini korurken son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in koronavirüs konusunda açıklama yaparken sert bir şekilde öksürmesi dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz gece Türkiye'ye sıçradığı açıklanan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Dünya çapında binlerce kişinin ölümüne neden olan, milyonlarca kişiyi de tehdit eden virüs, İran, Avrupa ve ABD gibi birçok yerde siyasetçileri de etkisi altına almış durumda.
VUCIC'IN ZOR ANLARI
Son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in koronavirüs ile ilgili açıklamalar yaptığı bir toplantıda yaşadığı zor anlar gündeme oturdu. Vucic'in soruları yanıtlarken sert bir şekilde öksürdüğü gözlerden kaçmadı. Öksürük, virüsün başlıca belirtileri arasında yer alıyor.
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